In deze Nederlandse stad zijn fatbikes binnenkort VERBOTEN

En dat terwijl ze juist zo milieuvriendelijk zijn…

Fatbikes. Je haat ze of je bent er dol op. Nou in deze stad zijn ze helemaal klaar met de fatbike jongeren . Vanaf volgend voorjaar worden fatbikes in delen van de stad gewoon verboden verklaard. Nog wel even spannend of het verbod stand gaat houden bij de rechter, maar er gebeurt tenminste wat! Of zo.

Fatbike-overlast

Het onderwerp speelt al een tijdje. In het huidige dubbel demissionaire kabinet beten al een hele rits ministers en staatssecretarissen hun tanden stuk op het onderwerp. Vooralsnog zijn ze nog niet verder gekomen dan een helmplicht.

Gelukkig is daar vrijstaat en reservaat Amsterdam. Die pakt door waar de landelijke overheid het laat liggen. De fatbike wordt verboden in drukke gedeeltes van de stad. Denk aan bijvoorbeeld het Vondelpark waar veel geklaagd wordt over overlast door fatbike jongeren .

Verkeerswethouder Melanie van der Horst van de gemeente Amsterdam vraagt al drie jaar lang om landelijke regels. Die blijven maar steeds uit, dus moet ons hoofdgehucht het maar WEER allemaal zelf regelen. De problemen nemen toe, aldus de wethouder, en het voelt voor haar als haar plicht om alles te doen wat in haar macht ligt.

Lokaal fatbike verbod

Om zo’n lokaal verbod in te kunnen voeren maakt de gemeente gebruik van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft zo’n APV waarin je lokale regels kunt opnemen. Bijvoorbeeld hoe lang je een caravan voor je deur mag parkeren.

Via deze APV kunnen gebieden in de stad worden aangewezen waar de fatbike vanaf dat moment verboden is. Omdat er wettelijk niet echt een definitie is voor wanneer iets een fatbike is, hanteert de Stopera de volgende definitie: een fiets met een banddikte van meer dan zeven centimeter.

De BOA’s van de gemeente krijgen dan allemaal een rolmaat mee op patrouille en kunnen dan de, over het algemeen toch al goed meewerkende en gezagsgetrouwe, (jongeren) op fatbikes bekeuren als ze door verboden gebied fietsen.

Amsterdam geeft het voorbeeld

Met het fatbike verbod blijkt maar weer eens hoe vooruitstrevend 020 is ten opzichte van de rest van Nederland. Eerlijk is eerlijk, Enschede heeft er in de gemeenteraad ook over gepraat, maar doordat de verantwoordelijk wethouder daar van een paard viel ging het niet door. Nu kan Amsterdam die rol als gidsstad weer oppakken.

Nu het verbod er daadwerkelijk lijkt te komen, kijken steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag met veel interesse of het verbod ook daadwerkelijk stand gaat houden bij de rechter. Blijkt een verbod te kunnen dan staan deze andere steden te trappelen van ongeduld om ook daar de fatbike als VERBOTEN te bestempelen.

Naast een verbod op de fatbike wil de gemeente Amsterdam ook de maximumsnelheid van fietsen (en dus ook fatbikes) verlagen naar 20 kilometer per uur. Dat wil de landelijke overheid ook, maar dat gaat naar de mening van de stad niet snel genoeg.

Het moet nog even door de gemeenteraad en dan kan vanaf het voorjaar van 2026 het verbod op de fatbike ingaan. We zijn erg benieuwd hoe de doortastende BOA’s en het toch al onder druk staande politieapparaat deze nieuwe regels gaat handhaven. Maar dat moet goed komen toch?