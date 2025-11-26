In deze Nederlandse stad zijn fatbikes binnenkort VERBOTEN

En dat terwijl ze juist zo milieuvriendelijk zijn…
Fatbikes. Je haat ze of je bent er dol op. Nou in deze stad zijn ze helemaal klaar met de fatbike
jongeren. Vanaf volgend voorjaar worden fatbikes in delen van de stad gewoon verboden verklaard. Nog wel even spannend of het verbod stand gaat houden bij de rechter, maar er gebeurt tenminste wat! Of zo.
Fatbike-overlast
Het onderwerp speelt al een tijdje. In het huidige dubbel demissionaire kabinet beten al een hele rits ministers en staatssecretarissen hun tanden stuk op het onderwerp. Vooralsnog zijn ze nog niet verder gekomen dan een helmplicht.
Gelukkig is daar vrijstaat en reservaat Amsterdam. Die pakt door waar de landelijke overheid het laat liggen. De fatbike wordt verboden in drukke gedeeltes van de stad. Denk aan bijvoorbeeld het Vondelpark waar veel geklaagd wordt over overlast door fatbike
jongeren.
Verkeerswethouder Melanie van der Horst van de gemeente Amsterdam vraagt al drie jaar lang om landelijke regels. Die blijven maar steeds uit, dus moet ons hoofdgehucht het maar WEER allemaal zelf regelen. De problemen nemen toe, aldus de wethouder, en het voelt voor haar als haar plicht om alles te doen wat in haar macht ligt.
Lokaal fatbike verbod
Om zo’n lokaal verbod in te kunnen voeren maakt de gemeente gebruik van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft zo’n APV waarin je lokale regels kunt opnemen. Bijvoorbeeld hoe lang je een caravan voor je deur mag parkeren.
Via deze APV kunnen gebieden in de stad worden aangewezen waar de fatbike vanaf dat moment verboden is. Omdat er wettelijk niet echt een definitie is voor wanneer iets een fatbike is, hanteert de Stopera de volgende definitie: een fiets met een banddikte van meer dan zeven centimeter.
De BOA’s van de gemeente krijgen dan allemaal een rolmaat mee op patrouille en kunnen dan de, over het algemeen toch al goed meewerkende en gezagsgetrouwe, (jongeren) op fatbikes bekeuren als ze door verboden gebied fietsen.
Amsterdam geeft het voorbeeld
Met het fatbike verbod blijkt maar weer eens hoe vooruitstrevend 020 is ten opzichte van de rest van Nederland. Eerlijk is eerlijk, Enschede heeft er in de gemeenteraad ook over gepraat, maar doordat de verantwoordelijk wethouder daar van een paard viel ging het niet door. Nu kan Amsterdam die rol als gidsstad weer oppakken.
Nu het verbod er daadwerkelijk lijkt te komen, kijken steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag met veel interesse of het verbod ook daadwerkelijk stand gaat houden bij de rechter. Blijkt een verbod te kunnen dan staan deze andere steden te trappelen van ongeduld om ook daar de fatbike als VERBOTEN te bestempelen.
Naast een verbod op de fatbike wil de gemeente Amsterdam ook de maximumsnelheid van fietsen (en dus ook fatbikes) verlagen naar 20 kilometer per uur. Dat wil de landelijke overheid ook, maar dat gaat naar de mening van de stad niet snel genoeg.
Het moet nog even door de gemeenteraad en dan kan vanaf het voorjaar van 2026 het verbod op de fatbike ingaan. We zijn erg benieuwd hoe de doortastende BOA’s en het toch al onder druk staande politieapparaat deze nieuwe regels gaat handhaven. Maar dat moet goed komen toch?
Reacties
FiXeR zegt
Vroeger had ik een mooie blauwe mammoet skelter, die zou onder deze regels ook verboden zijn. Net als de Fulpra elektrische bezorgfiets van PostNL, ook die heeft volgens mij te dikke banden.
Met andere woorden, er is weer eens niet goed over nagedacht.
mashell zegt
Hoezo niet nagedacht? Zoveel Skelter rijders worden er niet door geraakt. En ach PostNL dat bedrijf bezorgt nog zo zelden post tegen zulke hoge tarieven, die zijn zichzelf willens en wetens irrelevant aan het maken qua postbezorging, die willen gewoon ook pakket bezorgers zijn.
utregcity zegt
BOA’s uitrusten met teasers? Of, helmplicht en minimumleeftijd voor alles met een hulpmotor. Dus ook voor Gerda op haar ebike.
Rudy zegt
Beste oplossing lijkt mij een helmplicht op alles met een hulpmotor. Daarmee worden de fietsen een stuk minder cool , heb je een goed argument om te bekeuren en win je fors op veiligheid (alle ouderen met een ebike).
b00st zegt
Hear hear. Het is ook gewoon duidelijk en uniform.
pignon zegt
Bejaarden op een e-bike zijn minstens zo gevaarlijk als fatbike-verkeersdeelnemers. Dus die maximumsnelheid naar 20km/u lijkt me echt een verbetering
cossiekiller zegt
*elektrische* fatbike moet dat zijn.
Een fatbike is een (meestal) 29″ mountainbike met brede banden. Speciaal voor strand of zwaar modderig terrein.
mashell zegt
Nee joh. Een fatbike is zo’n matzwarte electrische fiets van Chinese herkomst met een ronde koplamp en een kansenparel erop. Oh ja en met brede banden.
Mountainbikers hebben al een slecht genoeg imago, maak het voor hen nou niet nog erger.
ponnie zegt
Ik denk dat een setje smallere banden minder duur is dan die boete.
Er is vast een ondernemende lokale fietsenboer die uitzoekt welk bandje je op die fatbike velgen kan stretchen.
jaso013 zegt
Een verbod…. En hoe gaan ze dat juridisch dichttimmeren? Een fatbike is af fabriek gewoon een electrische fiets die 25 km max kan en 6 km met een gashendel( zonder ondersteuning) kan net als een Gazelle, Batavus etc.
Gaan we dan een verbod op de bandenmaat doen? Dan passen de fabrikanten die wel weer aan.
Er zijn al duidelijke regels en er kan al vrij eenvoudig op worden gehandhaafd. Dat daar bij de politie geen prioriteit ligt én geen capaciteit ligt schort het meer aan.
Ook die max snelheid van 20…. Goed idee natuurlijk want dat is al meer dan hard genoeg. Sterker nog ik zou pleiten voor max 15 per uur. Ook daar geldt weer…. Handhaving van die wetgeving.
leefvrij zegt
Asociale verkeersdeelnemers kan je allang beboeten. Alleen is het aantonen van het gedrag lastig. Op deze manier weer je de deelnemers, die zich door de bank genomen asociaal gedragen. Eenvoudiger te handhaven en duidelijk voor de eigenaren.
minimoke1984 zegt
Nederland. Hoever gaat betutteling. Woon nu (bijna 5 jaar) in Portugal en hier hebben we de e-steps, 25km/u scooters, fatbikes enz enz die gewoon deelnemen aan het verkeer allen zonder helmplicht, minimum leeftijd, verzekering en zonder kentekenplaat. Uiteraard is er bijna geen 1 standaard en zijn worden ze niet of nauwelijks gecontroleerd.. wel bij een aanrijding/omgeluk en zijn ze niet standaard dan kan diegene lekker op de blaren zitten. Dus verantwoordelijkheid bij bestuurder van het “voertuig”. Geef jij je kind dus zo’n fatbike dan ben jij als ouder verantwoordelijk.. dus ben je niet zo goed in opvoeding dan geef je je kind niet zo’n voertuig. En ja er zijn ongetwijfeld veel meer ongelukken maar t is zo als t is. O que Deus quiser zullen we maar zeggen.