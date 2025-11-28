G-Power G8M Bi-Turbo is eigenlijk best betaalbaar

De BMW M8 van wat paper voorzien hoeft geen vermogen te kosten. Relatief gezien.

625 pk, 750 Nm koppel. Laten we eerlijk zijn. De BMW M8 Competition is nu niet bepaald een auto dat heel veel meer vermogen nodig heeft. Mocht je toch die behoefte hebben kun je bij G-Power shoppen. De Duitse tuner kan zelfs zo extreem gaan tot 900 pk en 1.050 Nm, maar het kan ook wat minder heftig en betaalbaarder. Dat doen ze met de G8M Bi-Turbo.

De Bi-Turbo bij deze G-Power M8 is nog steeds alles behalve tam. De 4.4-liter twin-turbo V8 is opgestookt tot een forse 820 pk en 1.000 Nm. Ja, je leest het goed: de vier cijfers aan koppel zijn gebleven bij deze minder heftige versie.

Het echte nieuws zit ’m in de prijs. Het Bi-Turbo-pakket scoor je volgens Auto Evolution voor €26.639,74 in Duitsland. Een smak geld, zeker. Je koopt er een nieuwe Renault 5 van. Maar voor meer dan 800 pk uit een auto die standaard al allesbehalve langzaam is, valt het eigenlijk best mee. Inclusief al die uiterlijke opsmuk.

Zo krijgt de M8 een carbon motorkap en een forse achtervleugel. Die laatste is weer zo’n typisch G-Power-ding: functioneel, agressief, maar het ziet er natuurlijk niet uit op dit model.

Het exemplaar dat G-Power toont, is uitgevoerd in een opvallende groene kleur, gecombineerd met zwarte accenten. Een soort Bentley Continental GT met een budget. Stiekem zou ik altijd doorsparen voor die Bentley. Moet je echter elke dag van Koblenz naar München blaffen, dan is dit kanon de snellere optie.

Ook lekker uitgesproken zijn de nieuwe goudkleurige velgen. De uitlaat is aangepast en hier en daar zijn de nodige G-Power-badges te vinden. Wil je alles achterwege laten en slechts gaan voor de motortuning, dan ben je al klaar voor een paar duizend piek. Want potentie zat met de biturbo V8 van BMW. Dat weten ze bij G-Power maar al te goed.