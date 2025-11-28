Onderhoud aan auto uitstellen omdat je het niet kunt betalen

Hoor je dan eigenlijk wel een auto te hebben?

Autobezit komt met een stukje verantwoordelijkheid. Je moet immers ook de onderhoudsintervallen respecteren. Doe je dit niet, dan kun je een gevaar vormen voor anderen op de weg. Niemand maak je blij met versleten banden, remmen of olie dat broodnodig ververst moet worden.

Er is geen verplichting om onderhoud aan je auto uit te laten voeren. Op gegeven moment loop je wel met de APK tegen de lamp, maar in principe kun je jaren wegkomen met een moderne auto. Een kwalijke zaak eigenlijk.

Volgens nieuw onderzoek van Auto5 is uitstel van onderhoud het nieuwe normaal in België. Maar liefst 72,2% van de Belgische automobilisten geeft aan dat de kosten de afgelopen jaren flink zijn opgelopen. En vooral jonge bestuurders voelen dat duidelijker dan hun oudere collega’s achter het stuur. Dus staat onderhoud uitvoeren op een laag pitje.

Zelf onderzoek doen naar onderhoudsprijzen

Bestuurders onder de 34 jaar blijken prijsbewust te shoppen. Meer dan de helft vergelijkt actief verschillende onderhoudsprijzen, iets wat onder 35-plussers slechts in een kwart van de gevallen gebeurt.

Ook zoeken jongeren vaker naar goedkopere alternatieven en stappen ze sneller over van een merkdealer naar een universele garage. Daar is in principe niets mis mee. Zeker bij een merkspecialist kan het zomaar zijn dat je er een betere ervaring hebt dan bij de officiële dealer.

Maar toch. Juist diezelfde jongere Belgische bestuurders stellen een onderhoudsbeurt opvallend vaak uit. Bijna één op de twee doet dat bewust zo lang mogelijk. En waar oudere bestuurders hun onderhoud meestal wel inplannen, slaat 44,1% van de jongeren zelfs complete onderhoudsbeurten over. Dat is niet alleen riskant, het is ook duurder op de lange termijn. Je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee. De rekening komt toch wel.

Onderhoud overslaan: doe het niet

Remmen, ophanging, stuurinrichting, verlichting en tegenwoordig ook de talloze sensoren en assistentiesystemen: ze functioneren alleen goed als ze regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. En juist daar wringt het. Een slecht onderhouden auto heeft simpelweg meer kans op een technisch defect en dus op ongelukken.

De meeste automobilisten zijn het daar gelukkig over eens: twee op de drie zeggen dat onderhoud een noodzaak is voor veiligheid, levensduur en het vermijden van pech. Bij de jongere generatie liggen die percentages een stuk lager.

Onderhoud uitstellen of zelfs overslaan om aan een garagerekening te ontkomen lost niets op. Mogelijk wacht een duurdere reparatie op de lange termijn. Ook krijg je minder voor je auto terug als blijkt dat je de onderhoudsintervallen niet hebt gerespecteerd. Kortom, gewoon uitvoeren die hap!