Vlaamse minister wil ook in België 100 km/u op de snelweg

De minister wil het voorbeeld van Nederland volgen.

Als vooruitstrevend land zijn we als Nederland een lichtend voorbeeld voor veel andere landen. Dankzij ons rijden de Belgen straks misschien ook wel 100 km/u. Ze mogen ons dus heel dankbaar zijn.

Alle gekheid op een stokje: de Melissa Depraetere, de Vlaamse minister van Klimaat, is geïnspireerd door Nederland en vindt 100 km/u rijden wel een puik plan. “Hoeft niet alleen voor het klimaat te zijn. Dat is op zich reden genoeg, maar het is ook vaak belangrijk voor uw koopkracht, voor uw economie, voor uw verkeersveiligheid.” Alleen maar voordelen dus.

Volgens Depraetere is het aan de bevoegde minister (die van Verkeer) om deze maatregel voor te stellen, maar zij ziet er duidelijk wel heil in. Ze houdt zich verder op de vlakte door te zeggen dat er naar meerdere opties gekeken moeten worden.

Hoe kijkt de bevoegde minister (Annick de Ridder) hier tegenaan? Zij windt er in een reactie op X geen doekjes om: “Laat me duidelijk zijn: een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen zal ik NIET op tafel leggen. Deze maatregel gaat er dus absoluut niet komen.”

Depraetere krijgt dus geen bijval van haar ambtsgenoot. Ook vanuit regeringspartij CD&V reageert men niet enthousiast. “Een algemene snelheidsverlaging komt dan neer op een maatregel die mensen niet begrijpen, ervaren als een pestmaatregel, en bijgevolg niet zullen respecteren,” zegt CD&V-parlementslid Kris Poelaert tegenover HLN.

Het lijkt er dus op dat de maximumsnelheid voorlopig gewoon hetzelfde blijft. Je kunt dus gewoon met 120 km/u over de Ring van Antwerpen knallen. Oké, slecht voorbeeld…

Bron: HLN

Foto: Audi RS6 GT op de Belgische snelweg, gespot door @bteun