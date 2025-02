Domeinen verkoopt Panamera met een beetje schade

Er moet hier en daar nog wat opgeknapt worden aan deze auto.

Auto’s die bij Domeinen staan zijn niet altijd fabrieksnieuw. Tijdens achtervolgingen gaat het er soms hardhandig aan toe, dus we zien wel eens een deukje hier en daar. Domeinen biedt meestal geen auto’s aan die echt zwaar beschadigd zijn, maar nu staat er toch een Porsche die behoorlijk toegetakeld is.

De Panamera heeft een flinke klapper gemaakt, want de voorbumper, koplampen en het rechter voorscherm zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Ook linksachter is de auto ergens langs geschaafd. Het is goed dat Domeinen er nog wat pijltjes opgeplakt heeft, anders was de schade ons niet opgevallen.

Het verhaal achter deze auto weten we helaas niet. We weten alleen dat er een Duits kenteken op zat. Misschien is de auto gecrasht na een achtervolging, maar daar hebben we nog geen beelden van voorbij zien komen.

Nog even over de auto zelf: het betreft een Panamera van de vorige generatie (er is inmiddels een semi-nieuwe generatie), daterend uit 2021. Op de deurposten kun je zien dat het om een Panamera 4 gaat, maar dan wel de e-Hybrid. Die is goed voor 462 pk. Verder is de auto nogal anoniem uitgevoerd, met een saaie kleur en bescheiden velgen.

Een tweedehands Panamera 4 E-Hybrid uit 2021 is toch al gauw 60 mille waard, dus het loont wellicht om deze auto weer op te lappen. Je weet in ieder geval waar je aan toe bent, waar sommige andere auto’s bij Domeinen misschien mooier lijken dan ze zijn. We zouden dus zeggen: sla je slag, bij Domeinen!