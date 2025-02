Is dit de mínst stijlvolle Alpina van Nederland?

De kleur is goed, maar de rest…

Een Alpina was altijd voor de mensen die een M-model een beetje too much vonden. Een Alpina is comfortabeler en – in de juiste uitvoering – ook stijlvoller. Denk aan een fraaie groene lak en zilverkleurige velgen. Spotter @kuifje vond op Schiphol echter een Alpina die allesbehalve stijlvol is.

X7 LCI

Dit ligt niet alleen aan Alpina, want het betreft een X7 LCI, die sowieso nogal uitgesproken is. De neus met de gespleten koplampen is niet te missen, en de Alpina-frontlip maakt het geheel alleen maar drukker.

Zwarte accenten

Wat ook zeker niet meehelpt is de uitvoering. De eigenaar heeft niet voor klassieke zilverkleurige velgen en chromen raamlijsten gekozen, maar juist voor zwarte accenten. Je zou bijna denken dat het een Mansory is in plaats van een Alpina. Hebben we ook nog wat positiefs te melden? Jawel, de kleur is gewoon erg fraai. Donkergroen is dé kleur voor een Alpina. En het donkerbruine interieur is ook niet te versmaden.

Dikste X7

We noemden in de inleiding de M-modellen, maar een X7 M is er natuurlijk niet. Deze Alpina XB7 is dus de dikste X7 die je kunt krijgen. De S68 V8 levert in dit geval maar liefst 621 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee knalt dit bakbeest van 2,7 ton in 4,2 seconden op de 100 km/u.

Exclusief

Met zo’n Alpina XB7 is exclusiviteit gegarandeerd. Toch staan er nog meer op Nederlands kenteken dan je misschien zou denken: 23 stuks. Daarvan is meer dan de helft een facelift exemplaar. Zonde, want een XB7 met de pre-facelift neus en de juiste velgen kan best fraai zijn. Dit is overigens een van de duurste XB7’s van Nederland, met een prijskaartje van €292.444.

