Pump it up yo! Deze BMW 750d heeft 460 pk

Ja, voor een auto die de archaïsche brandstof diesel gebruikt als voeding is het wel zo toepasselijk om ook de oude tunes weer eens af te stoffen. Diesel mag dan op zijn retour zijn, maar dat houdt tuner G-Power niet tegen om de BMW 750d bij de kladden te nemen.

Standaard is de BMW uitgerust met deze motor al best dik. Onder de kap huizen weliswaar nog maar zes cilinders, maar dat wordt gecompenseerd door vier turbo’s. Het resultaat is 400 pk uit drie liter inhoud, niet bepaald slechte cijfers voor een diesel. Toch hebben de ECU-magiërs van G-Power nog 60 pk extra uit het blok weten te peuren. Misschien wel nog indrukwekkender is dat er ook nog 100 Nm meer dan normaal aan het blok ontlokt worden, voor een totaal van 860 Nm.

De Siebener op satansap (dubbeltest) doet de nul-naar-honderd dankzij het nieuwe chippie in 4,3 seconden. De chip kost je 2.519 Euro ex BTW. Voor de rest heeft G-Power de auto ongemoeid gelaten, op een setje gesmede G-POWER HURRICANE RR-velgen na. Deze jetsers kosten je in de maat 21″ 7.647 Euro ex BTW.