Tik de Lamborghini Diablo uit Cosmic Girl op de kop

Sends me into hyperspace, when I see her pretty face.

De Diablo is terug. Even haalden ‘echte liefhebbers’ hun neus op voor de kleinzoon van de Miura en daardoor was de Diablo relatief betaalbaar. Inmiddels is de populariteit van de ’90s supercar al weer enige tijd aan het stijgen. De prijzen bewegen zich op hetzelfde niveau als die van opvolger Murciélago. Het feest begint ongeveer bij 150.000 Euro voor redelijke ‘normale’ exemplaren, maar dat bedrag kan nog een paar keer over de kop voor speciale modellen en auto’s ‘met een verhaal’.

Laat deze paarse Diablo nu net in beide categorieën vallen. Ten eerste omdat het een Diablo ‘SE30‘ is, een speciaaltje dat Lamborghini maakte ter ere van haar 30-jarige bestaan. Ten tweede omdat het een van de twee Diablo’s is die figureerde in de legendarische muziekvideo ‘Cosmic Girl’ van Jamiroquai. De andere Diablo werd vlak voor de opnames afgeschreven in een crash.

Ook dit exemplaar, waar de video dus uiteindelijk mee geschoten is, kwam echter niet ongeschonden uit de strijd. Tijdens de opnames viel er een camera op de voorruit, waarbij deze kapot ging. Dit is tevens de reden waarom je zanger Jay Kay’s lange lokken ziet golven in de clip. De gehele voorruit was er namelijk uitgehaald.

Afgaande op de foto’s is dat euvel inmiddels echter verholpen. Gelukkig maar, anders zou je naast de vraagprijs van 549.995 Pond ook nog de hoofdprijs kwijt zijn bij een schadeherstelbedrijf. Voelt jouw hart aan alsof de zwaartekracht er geen vat meer op heeft bij de gedachte aan achter het stuur van deze bolide plaatsnemen?