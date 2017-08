Vind de Corsa OPC Nürburgrig Edition van een AB-lezer

AB-lezer Jim kreeg vanochtend een schok te verwerken, toen hij het hete hatchbackje niet voor zijn huis aantrof.

De Corsa OPC Nurburgring Edition is een van de hetere hatchbacks van de afgelopen jaren. Desalniettemin sloeg het AB-lezer en Corsa OPC NE eigenaar Jim vanochtend koud om het hart toen hij zijn deur uitstapte. Het compacte gooi-en-smijt wagentje dat normaal in de nabijheid van Jim’s huis staat was namelijk nergens te bekennen. Voor zover Jim weet is hij de auto niet simpelweg kwijtgeraakt, maar hebben dieven de wagen ontvreemd.

Zoals de moderne mens pleegt te doen heeft Jim inmiddels een zoekactie gestart naar de oranje OPC op Facebook. Daarnaast heeft hij ook onze hulp ingeroepen en wij zijn uiteraard niet te beroerd om de helpende hand uit te steken.

Het gaat dus om een oranje OPC Nurburgring Edition met antractiet-kleurige velgen. De auto is ook een keer gespot op autojunk. Tussen 23.00 gisteravond en 07:00 vanochtend is de auto voor Jim’s deur op de Sonsbeeksingel te Arnhem verdwenen, in de buurt van het Centraal Station. Het kenteken dat bij de wagen hoort is 97-XDG-7. Die platen zitten er nu waarschijnlijk niet meer op, maar je weet het maar nooit. Om zeker te weten dat het de hot hatch van Jim betreft, kan je ‘m even aanspreken met de naam ‘Burgje’. Dat is namelijk hoe Jim zijn Opel doorgaans noemt.

Tips kunnen zoals te doen gebruikelijk gestuurd worden naar tips@autoblog.nl, naar Jim (via Facebook) en/of naar de politie.