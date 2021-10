Elektrisch rijden is nu officieel goedkoper

Althans, dat is de conclusie die je kunt trekken op basis van de ‘Car Cost Index 2021’.

Er wordt veel geklaagd over hoe duur elektrische auto’s wel niet zijn. Dit is niet geheel onterecht, want elektrische auto’s zijn ook gewoon nog steeds duur. De aanschafprijs is echter maar één factor in het totale kostenplaatje.

Als je de vraag wilt beantwoorden of EV’s goedkoper zijn dan benzineauto’s onder de streep, moet je de nodige factoren in aanmerking nemen. Dat is dus geen eenvoudig rekensommetje. Gelukkig hoeven we dat zelf niet te doen. Er is namelijk een nieuwe Car Cost Index gepubliceerd.

Daarin valt te lezen wat de maandelijkse kosten zijn voor benzineauto’s, dieselauto’s, PHEV’s en volledig elektrische auto’s. Daarbij is er gekeken naar 22 Europese landen. We zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe het in Nederland gesteld is.

Goed nieuws voor degenen die op het punt staan een EV te kopen: de maandelijkse kosten zijn anno 2021 duidelijk lager. Voor een D-segment benzineauto komen ze uit op €1.172, terwijl ditzelfde bedrag voor een vergelijkbare EV €950 bedraagt. Opmerkelijk genoeg zijn PHEV’s volgens deze index duurder dan reguliere benzineauto’s, met een maandbedrag van €1.194. Goed om te weten: er is uitgegaan van de kosten over vier jaar, met 30.000 gereden kilometers per jaar.

Qua kosten voor benzineauto’s zit Nederland – niet geheel verrassend – aan de dure kant van het lijstje. Alleen in Zwitserland, Oostenrijk en Portugal ben je duurder uit volgens de Car Cost Index. Qua EV’s zit Nederland in de middenmoot. Het duurste land om elektrisch te rijden is Tsjechië, met €1.222 per maand. Het goedkoopste land om elektrische te rijden is Griekenland. Waarschijnlijk omdat je daar niet op kunt laden.

Volgens deze index is EV-rijden niet alleen goedkoper als je naar een premium D-segmentauto kijkt. Ook in het C-segment zou elektrisch rijden goedkoper zijn en in het B-segment is het even duur.

Alle cijfers kun je bekijken in het Car Cost Index 2021-rapport.