Piero Ferrari eert vader Enzo met zijn Purosangue

De Ferrari Purosangue van Piero Ferrari is een knipoog naar vader Enzo.

De eerste leveringen aan klanten van de Ferrari Purosangue moeten nog plaatsvinden. Daardoor hebben we de SUV van de Italiaanse autofabrikant (die je van Ferrari geen SUV mag noemen) slechts in beperkte kleuren voorbij zien komen. Vooral rode, zwarte en grijze exemplaren.

Maar wist je dat groen ook goed staat op deze V12 4×4? Kijk maar naar de Purosangue van Piero Ferrari. In de nieuwste uitgave van het Ferrari Magazine laat de zoon van Enzo Ferrari weten waarom hij voor deze kleur heeft gekozen. Het is namelijk een knipoog naar zijn vader.

Purosangue van Ferrari Piero

De kleur is Verde Dora. Enzo had een 400 Superamerica uit 1962 in dezelfde kleur. De historische kleur staat verrassend goed op de SUV. Wie geïnspireerd is geraakt zal de portemonnee moeten trekken. De kleur maakt geen onderdeel uit van het standaard kleurenpallet. Je moet bij Tailor Made aankloppen om Verde Dora op je Ferrari Purosangue te krijgen.

De zoon van Enzo Ferrari heeft een goede smaak: naast het groene exterieur heeft de miljardair gekozen voor bruin lederen interieur in combinatie met carbon details. Een praktische SUV, met een dikke V12 onder de kap en een smaakvolle kleurencombinatie. Warempel, de Purosangue maakt hebberig!

De Ferrari Purosangue is de eerste SUV van het merk. De V12 levert 725 pk en 716 Nm aan koppel. Het is een monster van een auto, met een acceleratie van 3,3 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 310 km/u. Het vermoeden bestaat dat de Italianen in een later stadium de biturbo V8 in het model lepelen, maar daar willen ze in Maranello (nog) niet over praten.