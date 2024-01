Opladen op wintersport: bizar duur!

112 euro voor het opladen van een EV tijdens wintersport in Oostenrijk. Wat?

Elektrisch rijden is in aanschaf een prijzige gelegenheid: het rijden is dan wel weer vaak een stuk voordeliger in vergelijking met benzine of diesel. Maar de ene laadsessie is de andere niet. In Oostenrijk kun je onaangenaam verrast worden als je de EV gaat opladen tijdens je wintersport. Dit overkwam Autoblog-lezer Stefan.

Arriveren bij een tankstation, de geadverteerde prijs zien en weten wat je moet betalen bij het voltanken van de auto. Het is eigenlijk heel simpel. Met een elektrische auto is dat iets ander. Naast laadkosten kun je ook te maken hebben met zogenaamde blokkeerkosten. Dat zijn kosten die een aanbieder in rekening kan brengen als je accu is volgeladen, maar je de elektrische auto niet verplaatst. Je bezet daarmee een laadplek en daar worden kosten voor in rekening gebracht.

Gebruik je de Shell Recharge laadpas dan kun je in Nederland met een max van 12 euro blokkeerkosten geconfronteerd worden. Dit komt bovenop de kosten voor je laadsessie. De kosten bedragen €0,05 per minuut bij een laadsessie langer dan vier uur.

Voor het buitenland gelden andere tarieven. En die kunnen je nekken! Daardoor werd Autoblog-lezer Stefan verrast door een pittige factuur na het opladen van zijn Tesla Model 3 op de wintersport in Oostenrijk.

Bijna 200 euro laadkosten bij één laadpaal

Hij laadde zijn Tesla aan een laadpaal in Viehhofen te Salzburg bij een hotel. Om precies te zijn gaat het om de laadpaal aan de Glemmerstrasse 260, 5752 in Viehhofen. Het laden aan deze 22 kW laadpaal met zijn Shell Recharge laadpas was met €0,71 kWh al bijzonder prijzig, maar de blokkeerkosten van €0,12 na 120 minuten hakten er vooral in. Als je voordat je naar bed gaat de auto aan de lader zet is het logisch dat je niet de wekker om 03:00 laat afgaan om de EV midden in de nacht te verplaatsen.

De blokkeerkosten houden daar geen rekening mee. Dus de teller ging lopen. Uiteindelijk betaalde de Autoblog-lezer maar liefst €112,01 voor deze peperdure laadsessie. Daarvan is €44 voor 62 kWh stroom en €68 (!) bedroegen de blokkeerkosten. Inderdaad, de kosten voor het niet verplaatsen van de auto ligt hoger dan de daadwerkelijke laadkosten. De Tesla stond 11 uur en 24 minuten aan de laadpaal.

De Autoblog-lezer maakte twee keer gebruik van deze laadpaal met zijn Shell Recharge laadpas. Ook zijn andere laadsessie hakte er behoorlijk in. €83,64 voor 20,71 kWh. De batterij was niet helemaal leeg, maar het is toch lekker om de volgende ochtend met een 100% accu te vertrekken. Dat is €14,70 voor de stroom en bijna €69 aan blokkeerkosten. De laadsessie bedroeg 11 uur en 32 minuten.

Het is op z’n zachtst gezegd belachelijk dat er geen redelijke limiet zit aan het opladen van je EV met een Shell Recharge laadpas in het buitenland. Zo is je elektrische auto opladen op wintersport een wel heel dure grap. Niemand gaat ’s nachts z’n nest uit om een volgeladen EV te verplaatsen. De blokkeerkosten kun je gerust onredelijk noemen.

Check de voorwaarden

Elektrisch rijden betekent -helaas- huiswerk doen. Dat is hier zeker het geval. Check de voorwaarden van je laadpas en/of de betreffende laadpaal om te voorkomen dat opladen op wintersport duurder is dan de vakantie zelf. Voor Autoblog-lezer Stefan is de conclusie simpel: door dit gedoe gaat de volgende auto gewoon weer eentje op benzine worden. En geef hem eens ongelijk..

Fotocredit hoofdfoto: @laserblue via Autoblog Spots