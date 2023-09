Uitgesproken Purosangue Tailor Made voor Ferrari-playboy

Deze uitgesproken Ferrari Purosangue is vermoedelijk het bezit van een echte playboy.

Of je moet een groot fan zijn van Call of Duty. Of het moet je echt niet uitmaken hoe gek een auto kan zijn. In dit geval een Tailor Made Ferrari Purosangue, gespot in het wild in Portugal.

Ferrari Purosangue van Lapo Elkann

De vermoedelijk eigenaar is Lapo Elkann. En dat geeft meteen weg waarom deze V12 Ferrari zo knettergek is samengesteld. De Italiaanse playboy heeft met Garage Italia Customs al knotsgekke creaties ter wereld gebracht. Bovendien ga je als broer van de voorzitter van Ferrari er ook niet gewoontjes bij rijden. Het vermoeden dat deze Ferrari Purosangue inderdaad van Lapo Elkann is heeft te maken met het op de auto aangebrachte emblem, aldus Carscoops.

Bijzondere spec

Een dergelijke uitdossing is leuk voor de Gumball 3000 of een andere rally met gekke wrapjes. Maar dit zit er dus gewoon permanent op. En als het exterieur nog niet gek genoeg is, werp dan een blik in de auto. Ferrari Tailor Made is op wens van de klant lekker doorgegaan in het interieur van de SUV. Het is weer heel wat anders in vergelijking met de Purosangue van Piero Ferrari.

De camo print op deze auto komt terug op het stuur en in de stoelen. Overigens ook aan de buitenkant. De remklauwen zijn in camouflage en zelfs de wielmoeren hebben dezelfde zandkleur als de rest van de auto. Een zeer bijzondere samenstelling.

Purosangue

De nieuwste gezinsauto van Ferrari is dit jaar op de markt verschenen. Onder de kap huist een atmosferische V12, goed voor 725 pk. Daarmee is de SUV uniek in zijn segment. Geen enkele andere super-SUV heeft een atmosferische twaalfcilinder.

Bij de Volkswagen Groep kun je shoppen voor bijvoorbeeld een Bentley Bentayga of een Lamborghini Urus, maar dat komt toch niet in de buurt van zo’n N/A twaalfcilinder. En dat heeft Ferrari heel goed bekeken. Hoewel de Italiaanse autofabrikant er met geen woord over rept is het niet ondenkbaar dat er later een instapper volgt met de twinturbo V8, net als dat we met de GTC4Lusso hebben gezien.

Fotocredit: supercarrosemportugal via Instagram