Carlex Purosangue nu nog afgrijselijker

De Ferrari Purosangue van Carlex is niet bepaald moeders mooiste.

Het is voor veel mensen nog een beetje wennen dat zelfs Ferrari nu crossovertjes maakt. Dat een merk als Maserati het moet doen om te overleven, kunnen we in meekomen.

Maar dat zelfs Aston Martin, Ferrari en Rolls-Royce met dit soort wagens op de proppen komt, is eigenlijk blasfemie. Zeker in het geval van Ferrari. Dat merk heeft de komende jaren de orderboeken toch al vol staan.

Carlex Purosangue

Sterker nog, dankzij de toenemende vraag naar Ferrari’s kan men de vraagprijzen flink verhogen, evenals de marge per unit. Dat gaat ze met de Purosangue ongetwijfeld ook goed lukken. Een paar ton voor de auto, dan nog een dik een ton aan opties en een beetje onderhoud en tada, dan heb je toch het maximale geld uit eruit gehaald. Maar ook tuners kunnen er flink geld aan verdienen.

Uiteraard wachten wij de eerste foto’s van Mansory, Kahn Design en Novitec af. Het kan niet anders of die specialisten gaan de Purosangue aanpakken. Maar Carlex is ze voor met hun creatie. Of het afgrijselijk of afschuwelijk is, houden we eventjes in het midden.

Maar ze hebben zich gestort op het interieur dat nu bestaat uit twee kleuren leer in de meest bonte patronen en stiksels. Nu moeten we zeggen dat het wit met groen niet eens zo verkeerd staat, eigenlijk. Het is vooral de bonte afwerking.

Net als de Urus

Het exterieur is ook niet voor verlegen mensen bedoeld. De auto heeft een two-tone kleurstelling met geborsteld zilver en metallic groen. Iets dat ze ook al eens hebben gedaan met een Lamborghini Urus. Sterker nog, ook de velgen lijken identiek te zien met de creatie uit Sant Agatha. Enneh, het interieur is ook geschoeid op dezelfde leest.

We vermoeden dan ook dat het om dezelfde eigenaar gaat. Uiteraard doet Carlex dit niet uit zichzelf. Tuners kopen niet een auto voor een paar ton om deze te verbouwen en dan maar te hopen dat ze verkocht worden. Het zijn bijna altijd klantenauto’s die ze laten zien om wat er allemaal mogelijk is.

