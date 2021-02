Putdeksels op een Lamborghini, mag dat? - Autoblog.nl

Deze Lamborghini is zo hard over een paar putdeksels gereden, dat ze door de aanzuigingskracht nu op de wielen zitten. Mag dat?

Putdekselvelgen, er was een tijd dat dat helemaal niet zo raar was op sportieve auto’s. Zo werden ze namelijk geleverd op de Renault 5 Turbo en de Jaguar XJ220. Maar daarna, raakten de grotendeels dichte wielen kennelijk in diskrediet. Niemand deed ze meer. Nou ja, behalve Mercedes dan, in een dappere poging om Maybach weer wat cachet te geven.

Dat is eigenlijk zonde, zo bewijzen deze door Motor1 gespotte pics van een blauwe Lamborghini Aventador SV op deze gunmetal HRE 935’s. In het stervende licht blinken de wielen mooi goudkleurig op. De wielen passen goed in HRE’s lijn van Vintage Wheels, die alweer in 2012 werd gelanceerd met wielen die leken op de BBS-jes en Campagnolo’s van weleer. Time flies.

De 935 is er in maten van 17″ tot 22″ en daarnaast nog in 24″. Ondanks de monoblock-look bestaat het wiel feitelijk uit twee delen. De goedkoopste versie kost 2.200 Ekkerdollars en het kleurenpalet is zo uitgebreid als dat van de vitrine van je lokale ijsboer.

Nou is tuning natuurlijk een hachelijke onderneming. En andere velgen op een auto zetten, daar vindt zelfs onze nieuwe opper-pet @willeme vaak wat van. Dit ondanks het feit dat deze waarde collega auto’s tegenwoordig koopt als excuus om nieuwe sets BBS-velgen te kopen overigen, maar dat terzijde. Passeren deze HRE’s jouw kritische blik om een plek te krijgen op deze Aventador?