Alle snelle Renault 5's op een rij! - Autoblog.nl

Speciaal voor deze schitterende maandagavond nemen we alle snelle Renault 5’s onder de loep!

Het was het grootste nieuws afgelopen week. Renault gaat weer aan de slag met een oude legendarische auto. De Renault 5 mag namelijk absoluut zo genoemd worden. Het is eigenlijk een van de meest ondergesneeuwde auto’s.

Als we het hebben over Franse hatchbacks, denken we graag aan de Peugeot 205. Maar de Renault 5 bewees al jaren daarvoor dat een dergelijke auto een enorm succes was. Of wat te denken van de Golf GTI? Heel erg leuk, maar de Renault 5 was eerder als Hot Hatch te verkrijgen dan de hete Golf. Van de Renault 5 zijn twee generaties geweest. Het knappe is dat de basis van grotendeels intact bleef en daardoor heel erg lang vers en courant was. Enorm knap werk van Michel Boué, de design van de Renault.

Naast het enorme aantal gewone aantal dat Renault van de 5 heeft gebouwd, waren er de nodige rappe uitvoeringen. Daar zijn wij als petrolheads natuurlijk het meest geinteresseerd in. Namen als Alpine, Gordini, Turbo en Turbo 2 passeren de revue, maar wat is nu eigenlijk wat? We nemen alle snelle Renault 5 ’s met je door!

Renault 5 Alpine

1976

De Renault 5 Alpine is misschien wel de belangrijkste auto die Renault ooit heeft gebouwd. Het was namelijk de eerste échte snelle hatchback met voorwielaandrijving en een grote achterklep. Een eenvoudige auto met een dikke motor, gave wielen en stickers. Uiteraard stickers. Ook het interieur was de moeite waard, want je kreeg sportkuipen in rood velours! Lekker man, de jaren ’70. De Renault 5 Alpine had net als de andere 5’s een in lengte geplaatste motor (vandaar dat de voorwielen zo ver naar voren staan).

De eenvoudige 1.4 motor kreeg een crossflow-cilinderkop mee met hemispherische verbrandingskamers. Inderdaad, in basis de zelfde techniek als de Muscle Cars van Dodge en Plymouth. In de Renault 5 Alpine zorgde dat ervoor dat je 94 briesende pk’s tot je beschikking had. Dat klinkt als weinig, maar het gewicht was erg laag. De topsnelheid was 177 km/u, bizar snel voor zo’n kleintje in de jaren ’70. Van 0-100 km/u accelereren duurde minder dan 10 seconden. Ongekend.

Renault 5 Gordini

1979

Over de Renault 5 Gordini kunnen we kort zijn. Het is namelijk gewoon een Renault 5 Alpine. Het grootste verschil is namelijk de naam. In het Verenigd Koninkrijk had Chrysler de rechten op de naam Alpine. Daarom werd er gekozen voor Gordini, een andere sportieve naam uit de geschiedenis van Renault. Met name met de Renault 8 Gordini werd furore gemaakt. De Renault 5 Gordini sloeg enorm aan. De Britten kunnen tot op vandaag de snellere en dikkere uitvoeringen van reguliere auto’s heel erg goed waarden.

Renault 5 Turbo

1980

1690 exemplaren

Dat Renault deze auto heeft gebouwd is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. In de jaren ’70 en ’80 waren homologatiespecials het helemaal. De reden is eigenlijk vrij eenvoudig. Ontwerp een auto als competitie auto en maak er dan straatuitvoeringen van. Dat is een veel betere manier om succesvol te zijn. De motor werd naar achteren verplaatst, net als de aandrijving.

Die achterwielophanging was identiek aan die van de Alpine A310. De Renault 5 Turbo behield zijn ontwerp, maar werd onder leiding van Marcello Gandini opnieuw ontworpen omdat de auto véél breder en lager was geworden. De motor is een 1.4 viercilinder met twee kleppen per cilinder. Dankzij een Garett T3-turbo en nog wat tweaks leverde het blok 160 pk. Meer dan welke Franse auto dan ook. Dit was niet zozeer een snelle Renault 5, dan wel een erg snelle auto.

Renault 5 Alpine Turbo

1982

Deze snelle Renault 5 Alpine kan een beetje verwarrend zijn. De Renault 5 Turbo was opgebouwd uit onderdelen van Alpine. Is de Alpine Turbo het dikste van het dikste? Nee, eigenlijk niet. Het was een doorontwikkeling van de Renault 5 Alpine. In plaats van een grote motor met meer klepjes per cilinder of een extra nokkenas, werd er een turbo gemonteerd.

Het was geen model dat ernaast leverbaar was, maar de opvolger van de gewone Alpine. Dankzij de Garett-turbo steeg het vermogen naar 112 pk, waardoor een topsnelheid van 180 km/u mogelijk was. Met name op de tussensprints was het een explosief karretje. De Renault 5 Alpine Turbo is maar kort geleverd, van 1982 tot 1984.

Renault 5 Turbo 2

1983

3167 exemplaren

In principe is Renault 5 Turbo 2 exact dezelfde auto als de eerste serie. Dat waren de homologatie-exemplaren. Renault had echter nooit verwacht er zóveel van te verkopen. Dus ja, wat moet je dan doen? De accountants gingen er even langs. Het bizarre interieur werd vervangen door een normaal R5 interieurtje. Ook waren de kleuren in het interieur niet meer knalblauw of knalrood, maar gewoon stemmig zwart, grijs of beige. Qua prestaties maakte het overigens niet uit: het waren beide erg snelle Renault 5’s. Voordeel voor de klant: de Renault 5 Turbo 2 was iets goedkoper. Voordeel voor Renault: er werden er nog meer van verkocht en werd zowaar winst op gemaakt.

Renault 5 GT Turbo

1985

De tweede generatie Renault 5 was een compleet andere auto, maar je zag dat Marcello Gandini het origineel met respect behandelde. De basis architectuur van het design bleef gelijk. De technische basis was compleet anders. De Renault 5 maakte gebruik van componenten van de Renault 9.

Het grootste verschil was dat de motor nu overdwars geplaatst was. Mensen die een turbomotor saai vinden, moeten hier even in gaan rijden. De Renault 5 GT Turbo had een kleine motor die dankzij de turbo tot grote hoogte gestuwd werd. Met 116 pk en 165 Nm was je bovengemiddeld goed bedeeld in een amper 850 kg wegende auto.

Renault 5 GTX

1987

Ondanks dat de Renault 5 GT Turbo van deze generatie verreweg het leukste was, was het niet de enige van de snelle Renault 5’s uit die periode. Zoveel versies als bij de latere Clio’s waren er niet, maar de snelle Renault 5 GTX moeten we even benoemen. In plaats van een kleine 1.4 motor met turbo, had de GTX een atmosferische 1.7. Deze was goed voor 95 pk. Aangezien het gewicht erg laag was (815kg), had je er meer dan voldoende aan met een top van 185 km/u en een 0-100 km/u tijd van 9,4 seconden. De GTX was een semi-sportief doch luxe model. Je kon zelfs airco bestellen!

Renault 5 GT Turbo

1987

De laatste in de serie van de snelle Renault 5’s kwam in 1987 op de markt. In feite was het gewoon de faceliftversie, uiteraard. De motor had nu een watergekoelde intercooler en andere ontsteking. Het resultaat was dat je nu meer toeren kon maken dan voorheen. Het vermogen steeg een beetje: je had nu 120 pk tot je beschikking.

Dan moest je de auto wel op zijn staart trappen. De laatste Renault 5 GT Turbo werd gebouwd in 1991. De Renault Clio had toen al het stokje overgenomen, alhoewel de 5 in eenvoudige uitvoeringen leverbaar bleef op sommige markten.

