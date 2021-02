Adrian van Hooydonk verantwoordt zichzelf voor lelijke BMW's - Autoblog.nl

BMW’s designeindbaas Adrian van Hooydonk verantwoordt zichzelf voor de looks van moderne BMW’s.

Waar een klein land groot in kan zijn. Misschien is Nederland niet het eerste land waar je aan denkt als het gaat om episch design. Toch zijn er in de autowereld behoorlijk wat medelanders doorgedrongen tot de absolute top van de respectievelijke designafdelingen. In het gelinkte lijstje vind je maar liefst vijftien namen van mensen terug die in meer of mindere mate in deze categorie vallen. Maar iemand die er in ieder geval sowieso bijhoort, is Adrian van Hooydonk.

Alweer bijna dertig jaar geleden (1992) voegde Adrian zich bij BMW om mee te tekenen aan auto’s. Het was hetzelfde jaar dat Chris Bangle daar hoofd design werd. Adrians grootste claim to fame, draagt ironisch genoeg de naam van zijn voormalige baas bij BMW. Want zoals kenners weten, was het Adrian die letterlijk tekende voor de Bangle Butt met opliggende kofferklep die de E65 Siebener (ont)sierde. Later vond dit designelement ook zijn weg vond naar andere BMW’s uit de periode.

Dit kwam Bangle op veel kritiek te staan, waar de excentrieke Amerikaan uiteindelijk een beetje klaar mee leek te zijn. Hij vertrok bij BMW in 2009 en maakte plaats voor -jawel- Adrian van Hooydonk. Van Hooydonk heeft als grote chef op zijn beurt nu ook te maken met een designer onder zijn hoede waar niet iedereen even blij van wordt. Domagoj Dukec laat zich echter niet uit het veld slaan door de kritiek en staat pal voor zijn ontwerpen.

Van Hooydonk zelf heeft nu bij Autocar in meer detail gereageerd op alle ophef. Hij vertelt dat hij liever zou zien dat iedereen het huidige design mooi zou vinden. Maar dat dat nou eenmaal niet kan als je wil vernieuwen terwijl je oude producten. Daarbij wijst van Hooydonk er tevens op dat BMW nog steeds best veel auto’s verkoopt:

There is some friction when your old product is so successful, and that’s what we’re seeing. If your market success isn’t there, then you have to change. That’s a very stressful situation as a company. It’s better to have this kind of stress [the controversy], even though it would be even better to have market success and universal praise for the changes. But somehow that’s rarely the case. Adrian van Hooydonk, vindt succes een keuze

Van Hooydonk geeft verder aan dat er ook een idee zit achter de vernieuwingswoede. Na het nog eens optrekken van zijn paarse broek, ziet Adrian twee type BMW-kopers voor zich, te weten de elegant creators en de expressive performers. De eersten willen een comfortabele cockpit en rijden een 3, 5 of 7. De tweeden willen shinen in een pak dat misschien niet het comfortabelste is om te dragen, maar dat er wel goed uitziet. Zijn rijden dus de even nummers. Zodat je maar weer even weet wie je bent. Allen willen volgens van Hooydonk echter een uniek ogende auto hebben:

We are expanding the vocabulary of the BMW brand with each new model and we’re pulling them further apart. And that’s deliberate. We are making them stronger in character without taking the brand apart. Adrian van Hooydonk, trekt liever pulled pork uit elkaar dan het merk BMW

Geen same sausage, different size menu bij BMW dus zoals vroeger of nu weer bij concurrent Mercedes. Met deze aanpak maakt van Hooydonk zijn oude leermeester vast blij. Maar of het merk echt niet uit elkaar getrokken wordt?