Raad eens welke auto je dit jaar nog steeds niet mag kopen?

De Tesla Roadster zit het merk steeds maar weer achterna als het gaat om de ‘komt ‘ie of komt ‘ie niet’-vraag.

Eigenlijk wilde ik dit artikel niet beginnen met deze disclaimer, maar we moeten het weer even hebben over Tesla en hun uitstelgedrag. Ik kan dus niet beloven dat we het louter over positieve dingen gaan hebben, maar bedenk bij alles: dit is mijn mening, je zit op AutoBLOG en er zijn dingen die naar mijn mening op zijn minst discutabel zijn en ik heb redenen om zo te denken. Dus zie het als discussie, en niet als affakkelen. Dank u!

Tesla Roadster

2017. Er zijn auto’s die dat jaar in productie gingen, en nu al niet meer gebouwd worden. Want we hebben het dan wel over zeven, volgend jaar acht jaar geleden. Kan je er mee weg komen om een auto te beloven, waar je al aanbetalingen voor hebt ontvangen, die vier jaar geleden al in productie had moeten gaan en nu nog steeds niet hier is? Ja. Het enige wat je ervoor moet doen is Elon Musk heten en bij bosjes Model 3’s en Model Y’s verkopen.

Want ja, de in 2017 gepresenteerde Tesla Roadster is nog steeds niet in productie. Dat zou gebeuren in 2020. Dat werd niet gehaald. Dus werd het 2024. Dat kan nog gehaald worden, misschien stoomt het merk wel een gigantische lancering klaar als eindejaarsknaller. Of toch niet, zo maakte Elon Musk bekend op een aandeelhoudersvergadering. Waarin hij de Roadster wederom uitstelde.

In 2025 zou het dan echt gebeuren: dan gaat ‘ie in productie. Dan mogen die mensen die in 2017 al een aanbetaling hadden gedaan eindelijk hun supersonische elektrische supercar ophalen. Indien ze nog niet overgestapt zijn op een Rimac of Lotus Evija, die ook kampten met vertragingen en alsnog al lang en breed in productie zijn. Hoe lang is te lang als het gaat om wachten op de Roadster?

Duivels dilemma

Eigenlijk heeft Tesla zichzelf met de Roadster een beetje in een vervelende hoek gewerkt. We zien namelijk een paar mogelijke scenario’s. De eerste is dat Tesla de Roadster nogmaals uitstelt, de ultieme test van het geduld van de aanbetalers. Een andere optie is dat de Roadster er überhaupt nooit komt of met tegenvallende specs. Dan sla je ook een modderfiguur. En de meest plausibele optie: Tesla bouwt de Roadster daadwerkelijk in 2025, waarmee de verwachtingen voor het model zo hoog zijn dat het de beste auto ter wereld moet zijn op elk meetbaar vlak en als ‘ie dat niet is, zijn de aanbetalers c.q. nieuwe kopers teleurgesteld. Nou heeft Tesla die positie wel eerder gehad en kunnen ze erg verrassend uit de hoek komen, maar je moet toch zelfs als die hard Tesla-fanaat een beetje kunnen begrijpen dat de beloftes van Elon Musk soms wel héél optimistisch zijn.

Maar goed, 2025 dus. Wellicht flikken ze het echt en dan ben ik echt niet de minste om de Tesla Roadster best een gave propositie te vinden. Het concept oogt nog steeds flitsend, de specs kunnen nog prima mee (en er gaan geruchten dat die nog verder opgepept worden) en Tesla kennende kunnen ze sowieso met een leuke gimmick komen om het allemaal de moeite waard te maken. Maar vergeef ons voor een gezonde portie sceptisch zijn voor deze inmiddels bijna acht jaar oude auto die nog steeds niet bestaat. (via Tesla)