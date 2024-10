Gave startup van F1-coureur vraagt faillissement aan

Het mocht niet zo mooi zijn voor een veelbelovende startup van een F1-coureur.

Als Formule 1-coureur heb je heel wat voeten in de aarde als het gaat om de autowereld. Je behoort dan toch eigenlijk tot een soort elite. Je hebt het immers toch zo ver geschopt dat je op een bepaald moment bij de snelste twintig autocoureurs ter wereld hoorde. En als je dan ook nog hebt kunnen bewijzen dat je dé snelste was door een wereldkampioenschap op je naam te zetten, dan ben je vereeuwigd in de geschiedenisboeken. Dan verandert alles wat je aanraakt in goud.

Radford

Tenminste, op papier. Een startup met de naam van een F1-coureur eraan verbonden heeft na een kort debuut faillissement aangevraagd. Het gaat dan om Radford. We moeten eerlijk zeggen ‘onder meer’, maar dit project heeft de naam van Jenson Button aan zich verbonden. Button ken je uiteraard als de persoon die dankzij de sluwe engineering van Ross Brawn ietwat onverwacht met Brawn GP in 2009 het wereldkampioenschap won. Als enige seizoen, overigens, zijn jaren tot en met 2017 bij McLaren wist hij niet meer met een WDC af te sluiten. Daarna stortte de Brit zich op andere dingen, waaronder racen in de FIA WEC en zelfs in NASCAR.

En nu? Nu had hij tijd om zich te storten op Radford met technicus Ant Anstead en designer Mark Stubbs. Het idee leek ook kraakhelder. Op basis van de Lotus Evora wilde het team achter Radford een revival bouwen van de Lotus 62, genaamd de Radford-Lotus Type 62-2.

Men neme een bekende basis, voegt er 600 pk aan toe, zorgt ervoor dat het hele zwikkie niet boven de 1.000 kg uitkomt, ontwerpt hem om een perfecte moderne hommage aan de Lotus 62 te zijn én de auto heeft marketing aan zijn zijde dankzij Jenson Button. En toch gaat het mis. Motor1 heeft vernomen dat het moederbedrijf van Radford een faillissement aanvroeg in een ‘Chapter 11 Business Restructure’. Ondergetekende is helaas geen Harvey Specter dus vraag niet te veel door, maar het komt erop neer dat het geld op is en er een nieuw plan moet komen om door te zetten. Het is dus niet hopeloos, maar het lijkt erop dat Radford toch wat veel hooi op hun vork heeft geprikt.

In grote lijnen lijkt het erop dat Radford weer verder kan als er een zak geld gevonden wordt. Maar dan moeten je zakken dus dieper zijn dan die van Jenson Button. En dat voor één van zo veel Engelse coachbuild- c.q. kleine bedrijfjes met sportauto-plannen, dus je moet misschien met meer komen. We hopen het beste!