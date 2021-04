Te koop: drie generaties Porsche 911 in één occasion - Autoblog.nl

Een vreemd mengelmoesje van een aantal generaties Porsche 911 in één occasion.

“Elke Porsche 911 lijkt op elkaar”. Het is ook nooit goed hè. Porsche probeerde met de 996-generatie ook maar een klein beetje af te wijken met de ‘spiegelei-koplampen’ en dan was het weer ‘geen 911’. In ieder geval was het een hint voor Porsche om bij de 997 de koplampen rond te maken en dat is zo gebleven tot en met de dag van vandaag.

Ombouw

We zien dus nog wel eens de ombouw van 996 naar 997. Dit was namelijk een voorzichtige evolutie en vele vormen kwamen overeen. Het maakt de 996 iets moderner en dus met ronde koplampen. De ombouw van vandaag die als occasion wordt aangeboden is een vreemde Porsche 911.

Alles in één

Zoals een tv- en internetpakket van Ziggo is deze Porsche 911 occasion alles in één. Het moet dus een 991 voorstellen, te zien aan de voorbumper en achterkant. Hij is echter proportioneel iets slanker dan de in 2011 geïntroduceerde 991. De koplampen zijn echter de iets kleinere units van de 997 uit 2005, waarschijnlijk omdat het plaatwerk rondom de koplamp veel beter bij de 996 past. Want dat is waar de hele creatie zich op baseert. Een 911 Carrera 3.4 Cabrio uit 2000.

Eén geheel

Opvallend genoeg bewijst deze creatie perfect dat de Porsche 911-evolutie voorzichtig is gegaan. Voor het ongetrainde oog zal het er niet eens bizar uitzien. Het getrainde oog ziet echter een veel ouder interieur dan exterieur. In het interieur is gepoogd om de boel iets moderner te maken met een inbouwscherm. Het is alleen duidelijk geen PCCM+, maar goed, het werkt wel.

Duur

Je kunt tegenwoordig al wegsjezen in een Porsche 911 occasion voor rondom de 20.000 euro. Omdat dit soort tuning toch subjectief is, moet je niet extreem veel extra vragen, hoe goed of slecht de ombouw ook is. Het betreft een model uit Californië. De adverteerder zegt dat er veel onderhoud aan is gepleegd, maar we zien wel 218.367 km op de teller. Dat alles maakt het prijskaartje van 27.500 euro aan de hoge kant. ‘Het moet namelijk je ding zijn’. Voor als dat het geval is: de advertentie op Marktplaats waar je deze Porsche 911 occasion kunt vinden is je bestemming.

Met dank aan Didier voor de tip!