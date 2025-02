Haagse garage met 911 is vooral heel lang

Niet parkeren in de breedte, maar in de lengte bij dit huis met garage in Den Haag.

Het is natuurlijk wel zo lekker als er een garage bij je huis zit. Zeker als we het hebben over woningen met een prijskaartje ruim over de miljoen euro. Dat was recent wel anders, maar we hebben er weer eentje. Eentje die goed gevuld is met een mooie Porsche 911. Toch moeten we even zeuren.

Kijk, een garage is het top als er ruimte is. Het liefst in de breedte zodat je er meerdere auto’s kunt parkeren. Hoef je ook niet te klooien met uitstappen, want die muren komen soms akelig dichtbij. In dit geval zit de vork anders in de steel.

De Haagse garage met Porsche 911 is niet breed, maar vooral heel lang! De aangebouwde garage werd in 2019 vergroot in de lengte. Er is nu bijna 10 meter aan garage, alleen moet je de auto’s achter elkaar parkeren. Je minst geliefde bolide helemaal achterin, gevolgd door de meer geliefde exemplaren.

Een klassieker of supercar kan bijvoorbeeld helemaal naar achteren. De praktische bolide, in dit geval een Porsche 911, mag vooraan resideren. Ideaal is anders. Het is toch een gedoe elke keer om je auto’s te verplaatsen als je de achterste naar buiten wil rijden. Op gegeven moment heb je er geen zin meer in omdat het zoveel moeite kost. Of ben ik nu aan het overdrijven?

Laten we het positief houden. Dat de garage vergroot is kunnen we alleen maar toejuichen. Bovendien is de ruimte voorzien van verwarming, zodat je geliefde vierwielers het nooit koud hoeven te hebben. Er is een aparte zij-ingang voor een makkelijke toegang.

Huis in Den Haag voor 2,5 miljoen

Kosten? Het huis wordt te koop aangeboden voor 2,5 miljoen euro. Dit is een vrijstaande woning in Den Haag, met wijnkelder, een ruime achtertuin en een modern interieur. Het oorspronkelijke bouwjaar van 1931 zie je er nauwelijks aan af. Begluur het monumentaal pand op Funda.