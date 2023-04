Twee belangrijke vragen: raakt Verstappen zijn overwinning kwijt en gaat Hamilton daarvan profiteren?

Consternatie alom na de GP van Australië 2023. Wellicht is het omdat Michael Masi aanwezig was. Dat zocht toch altijd voor een beetje onrust. Voor de teams en rijders is het nogal willekeur en geluk hebben (of pech), voor de kijker is er altijd spektakel. Uiteindelijk maakt het niet uit wie er wint, zolang je maar twee uur topvermaak hebt beleefd, nietwaar?

Nou, vandaag zijn er enkele staartjes aan de race. We beginnen ten eerste met de best scorende Nederlander van vandaag, want Verstappen raakt zijn overwinning wellicht kwijt en zal ‘m moeten overdragen aan Lewis Hamilton.

Raakt Verstappen zijn overwinning kwijt?

Bij de laatste herstart zat Max Verstappen namelijk ver naar voren. Esteban Ocon en Fernando Alonso hielden hier afgelopen races een 5 seconden penalty aan over. De kans is aanwezig dat dit bij Verstappen ook gaat gebeuren, als hij er ook over was. Want nu komt het verneukeratieve: het gaat om de sensoren die eronder zitten, niet de streep zelf. Als Verstappen voor de sensoren goed geparkeerd heeft, is er verder niets aan de hand.

Mocht hij toch een straf krijgen, kan dat nog behoorlijk wat schade oplopen. Omdat namelijk iedereen zo dicht bij elkaar finishte vandaag, zakt de Red Bull-coureur behoorlijk ver weg.

Haas is boos

Dan is er nog een tweede huishoudelijke mededeling: Haas heeft een protest ingediend. Door het nogal warrige verloop van de laatste paar ronden, zijn zij het niet eens met de uitslag. Hun coureur – Nico Hülkenberg – beleefde een topstart waarbij hij naar P4 reed. met de tijdstraf van Carlos Sainz erbij zou hij zelfs derde zijn (en P2 met een eventuele tijdstraf van Max Verstappen).

Het is een beetje een onzinregel door de volgorde aan te houden van een of twee ronden terug. De gecrashte Alpines konden niet de laatste ronde voltooien. Dus de pech heb je wel, het geluk niet. Het valt nog te bezien hoe dit uit gaat pakken. Het lijkt op een ‘jammer maar helaas’ verhaal te eindigen.