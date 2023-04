Uitslag Formule 1: Grand Prix van Australië 2023

Zet Verstappen het hele veld op een ronde, in de Grand Prix van Australië in 2023?

Vroeger was de Grand Prix van Australië vaak de seizoensopener. Inmiddels gaat die eer naar de zandbak. We hebben er zelfs al twee races opzitten alvorens we dit weekend op Albert Park zijn aangekomen. In die races is Red Bull oppermachtig geweest zoals Mercedes in haar beste dagen. Max en Sergio hebben beiden een race gewonnen. De rest kwam, zeker op race pace, eigenlijk niet in de buurt.

Dit weekend is het in de kwalificatie toch een beetje anders geweest. Ja, Max Verstappen was alsnog vrij comfortabel de snelste in de kwalificatie. Maar de Mercs zaten in de buurt. Of het in de race hetzelfde zal zijn, is natuurlijk een andere vraag. Toch is er reden om te denken dat het wat spannender zal zijn dan in de eerste races. De bandenslijtage in Australië is namelijk minimaal. En juist dat bleek voor Mercedes en Ferrari de grootste uitdaging in de eerste twee races.

Start

Max vertrekt dus van pole, maar zonder rugdekking van Perez achter zich. Dat blijkt cruciaal te zijn, want Russell pakt de Nederlander in richting de eerste chicane. Het wordt echter nog erger voor Max, want door het gevecht verliest hij wat momentum. Zo kan ook Lewis Hamilton een stukje verderop langzij komen. Voor de race is dit wel lekker, voor Max wat minder. Team zilver/zwart gaat naar P1 en P2.

Vlak daarachter gaat het mis voor Charles Leclerc. De Monegask heeft een aardige start en zit in de clinch met de Astons. Er is echter geen ruimte en dus is LEC kwetsbaar in de buitenbocht. Hij stuurt in maar raakt daarbij op een knullige manier Stroll. Daarna staat hij vast in het grind. Stroll kon hier ook weinig aan doen.

De wedstrijdleiding besluit een safetycar in te lassen. Sommige coureurs besluiten daarop meteen maar te stoppen voor ander rubber. Dat kan een interessante zijn qua strategie. Ocon bijvoorbeeld hoeft op zijn harde rubber nu in principe niet meer te stoppen. Verstappen laat ondertussen op de radio weten niet blij te zijn met de moves van de Mercs aan het begin van de race. Maar als we eerlijk zijn, was het gewoon een zeldzaam moment waarbij de Nederlander zich de kaas van het brood heeft laten eten.

Safetycar

Door het tikje van Leclerc op Stroll is Albon met de Williams opgeklommen naar P6. Zeldzame hoogte voor team blauw dus. Helaas gooit de Britse Thai in een onachtzaam momentje de Williams weg tegen de boarding. Er volgt een nieuwe safetycar periode, waarbij Russell vanaf de leiding in de race stopt voor harde banden. Een gewaagde beslissing. Sainz volgt het voorbeeld van Russell. Hamilton, Verstappen en de Astons rijden door.

Dat laatste blijkt de beste beslissing te zijn, als de wedstrijdleiding besluit de rode vlag te hangen. Dat komt als een verrassing voor velen. Albon heeft hard de muur geraakt, maar zó erg was het ook weer niet. Hoe dan ook mag nu iedereen banden wisselen. Russell (7de) en Sainz (11de) hebben dus alleen maar een bak posities weggegeven met hun stops. Anderen, zoals de Astons, Gasly en Hulkenberg, profiteren.

De top-10 is nu Hamilton – Verstappen – Alonso – Stroll – Gasly – Hulkenberg – Russell – Tsunoda – Norris – Piastri. De Vries is opgeklommen naar P12. Alle coureurs zullen nu gaan voor een nieuwe set harde banden, waarmee in feite het eind van de race te halen zal zijn. Mogelijk heeft het nog zin om te stoppen voor een nieuwe set softs, maar dat zal vooral het geval zijn als er nog een safetycar komt.

Herstart

Max krijgt vanaf P2 een nieuwe kans om de staande start te owneren. Maar de Nederlander is vooralsnog vooral bezig Lewis aan te geven bij de wedstrijdleiding. Hij hoopt dat Lewis een straf krijgt vanwege het feit dat hij teveel ruimte laat naar de safetycar. Maar die regel geldt niet op weg naar een herstart. Misschien zou dat wel zo moeten zijn, want Hamilton rijdt zo traag dat het in het achterveld bijna misgaat. Magnussen moet door het grind om zijn voorgangers te ontwijken.

Als de lichten doven knalt Hamilton als een speer uit de startblokken. Hij behoudt makkelijk P1. Verstappen moet verdedigen tegen Alonso. Gasly pakt Stroll in voor P4 en Russell klimt op naar P5. De Mercs hebben dus topstarts vandaag. De Vries zit lekker in het gevecht met Ocon, maar krijgt dan te maken met een touché in de bocht die eerder Leclerc al opeiste.

DEV heeft een beetje onderstuur, Ocon weigert helemaal te verdwijnen. Zo rijdt de Alpha Tauri over het voorwiel van de Alpine heen. De Vries verliest veel plaatsen. Hj sluit aan als 17de, met alleen Bottas nog achter zich. De Fin beleeft tot op heden een horrorweekend en kan het tempo van teammaat Zhou niet volgen. Je zou zeggen dat er iets mis moet zijn met de Alfa van Valtteri.

Sainz en Russell hebben na hun onfortuinlijke pitstops het bit tussen de tanden. Russell klimt verder op naar P4 en Sainz gaat van P11 binnen enkele ronden naar P6. De Spanjaard haalt daarbij opvallend genoeg ook Stroll in. Er zit dus toch wel een beetje pace in de Ferrari, ergens. Voor George houdt de opmars abrupt op als zijn motor het begeeft. Het is een plof met ouderwetse Feuer und Flamme. Sainz klimt hierdoor op naar P5 achter Gasly.

Mid Race

Verstappen rijdt langzaam weg aan de kop van het veld, terwijl Alonso dichterbij komt aan Hamilton. De twee veteranen knokken na het verdwijnen van de Virtual Safetycar om P2 en P3 alsof het 2007 is. Perez snijdt ondertussen door het veld als een lauw mes door de boter. De Mexicaan maakt een paar mooie moves. Echter na 23 ronden komt Perez pas aan in de top-10, na het inhalen van Piastri. Kan Sergio nog naar het podium?

Gasly ontpopt zich wat dat betreft in ieder geval als vriend van de Mexicaan. Hij houdt knap stand op P4 met Sainz en Stroll vlak achter hem. De Ferrari en Aston zijn duidelijk sneller. Maar er is uiteindelijk een stukje magie van Sainz voor nodig om de Fransman te verschalken in ronde 25.

De DRS-zone voor de zeer snelle chicane van bocht elf en twaalf blijkt ondertussen een ware aanwinst. Vorig jaar werd deze nog op het laatste moment gecancelled omdat het te gevaarlijk zou zijn. Dit jaar mocht het wel van de organisatie en zorgt het voor een paar epische inhaalmoves. Op hoge snelheid kunnen de coureurs elkaar buitenom en binnendoor inhalen. Dat was een beetje een probleem geworden op Albert Park.

Terwijl Verstappen vooraan nu echt uit beeld verdwijnt, schuift het daarachter weer in elkaar. Hamilton leek even te kunnen ontsnappen aan Alonso, die op zijn beurt geen druk had van Sainz. Maar in ronde 34 zitten de nummers 2 tot en met 9 binnen een seconde of twaalf. Perez is die nummer 9. Hij heeft de snelste ronde in handen, maar qua posities is zijn opmars voorlopig gestuit.

Finish

De race komt dan een beetje tot rust in een DRS-trein. Perez gaat Norris en Hulkenberg voorbij. De Mexicaan moet nu nog vier seconden goedmaken op Stroll en diens voorgangers om de schade te beperken in de strijd om het kampioenschap. Geinig om te zien is dat nadat Perez NOR en HUL voorbijgaat, de twee gewoon kunnen aansluiten bij de Red Bull. Zo sterk is het DRS-effect dus op deze baan.

Er is een beetje opschudding als Verstappen een zeldzaam foutje maakt en rechtdoor schiet in de een voor laatste bocht. De Nederlander komt ermee weg. Hij klaagt over de ondersturende Red Bull. In zekere zin lijkt het wel wat op wat Perez gisteren overkwam. Misschien toch iets geks in de afstelling van de RB19?

Norris ziet met nog enkele rondjes te gaan zijn kans schoon om Hulkenberg te verschalken. Wederom heeft de Haas F1 geen snelheid in de race. De DRS en het relatieve gebrek aan bandenslijtage kan dat op dit circuit enigszins verbloemen. Maar uiteindelijk is Hulkenberg kansloos ten opzichte van Norris. De andere Haas heeft het nog zwaarder. Magnussens ophanging begeeft het nadat hij een beetje onachtzaam de muur raakt. Hij valt uit met schade. Dit zorgt voor -jawel- nog een safetycar. Het moet gezegd worden dat herintreder Hulkenberg tot nu toe verrassend genoeg wat beter uit de verf komt dan K-Mag in de Haas.

Enfin, de vraag is dan, volgt er nog een Michael Masiësque herstart in Australië? Het antwoord is jazeker. Er volgt namelijk andermaal een rode vlag en dus daarna een staande(!) herstart. Crikey. Niemand snapt het helemaal, maar dit is kennelijk de NASCAResque Formule 1 anno 2023. Niet dat we klagen; want met drie ronden te gaan kan dit kan zomaar een heet slotstukje worden.

Herstart en de echte finish

Iedereen mag zich dus nog een keer opladen voor de eindspurt. Over de radio’s lijken de meesten daar niet per se zin in te hebben. Dat geldt natuurlijk sowieso voor Max Verstappen. Hij had de overwinning al in de tas. Nu moet hij opeens Hamilton en Alonso nog een keer achter zich houden. Het gaat allemaal om de eerste knik. Als Max die als eerste bereikt, is het in principe wel voorbij. Gaat er iemand voor de klababber?

Jazeker! Verstappen komt dit keer goed weg. Hamilton sluit aan. Maar het gaat fout voor Alonso. Gasly heeft een goede start en bedreigt Sainz. Die laatste remt laat en tikt Alonso in de rondte. Gasly en Perez kiezen de buitenkant van/naast de baan en verliezen veel posities. Dan komt Gasly terug op de racelijn, maar daar reed zijn teammaat Ocon al. Beide Alpines crashen in de boarding. Een bocht later vliegt Stroll, nu op koers naar een podium, ook nog de baan af. In de herhaling zien we dat in het achterveld Sargeant ook nog De Vries van de baan heeft getorpedeerd. Het pandemonium is compleet.

En dan is de vraag: wat nu? Uiteraard volgt er een rode vlag en in principe betekent dat nog een staande herstart. De volgorde wordt daarbij normaal gesproken gereset naar het laatste meetmoment. Maar net als in Silverstone vorig jaar, is dat laatste meetpunt waarschijnlijk de herstart zelf. Na alle mayhem is op de baan Hulkenberg opgeschoven naar P4 en Tsunoda naar P5. Het is echter de vraag of ze die posities mogen houden voor de volgende herstart, mocht die er komen.

Nog een herstart en dan de echte echte finish

Iets na kwart over negen onze tijd komt de bevestiging dat er een ‘herstart volgorde’ komt. Dat suggereert dat er in ieder geval een herstart komt. Maar is dat dan weer een staande start, een rollende start achter de safetycar of rijden we een rondje voor de vorm achter de safetycar om de race te beëindigen? Alpine is in ieder geval het bokkie. Zij verliezen alle punten die Ocon en met name Gasly normaal gesproken hadden gescoord vandaag.

Sainz krijgt wachtend op de hervatting een straf van vijf seconden voor de touché met Alonso. Dat zal kostbaar zijn met alle auto’s zo dicht bij elkaar. Sainz is daar zwaar gefrustreerd over. Een beetje apart daar hij toch zal aanvoelen dat Ferrari (andermaal) geen kampioenschappen gaat pakken dit jaar.

Er is wat discussie over of er nu nog een staande herstart komt. Maar uiteindelijk blijkt dat we na tien minuten wachten voor de vorm naar de finish hobbelen achter de safetycar. Dat betekent dat Verstappen zijn tweede van het jaar pakt en de leiding in het WK vaster in handen neemt. Perez moet het doen met 11 puntjes voor P5 en het puntje voor de snelste ronde.

Hamilton wordt tweede voor Alonso. Stroll is na het wegvallen van Sainz de nummer vier. De Spanjaard valt door zijn straf helemaal buiten de punten. De tweede helft van de top-10 wordt zo gevormd door Norris, Hulkenberg, Piastri, Zhou en Tsunoda. De rest moet wachten tot eind april voor de volgende kans om punten te scoren. Dan staat namelijk pas de volgende Grand Prix op de kalender, in het altijd gezellige Azerbeidzjan.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Australië 2023

1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 58 Laps 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team + 0.179s 3 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 0.769s 4 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 3.082s 5 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing + 3.220s 6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 3.701s 7 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team + 4.939s 8 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team + 5.382s 9 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Stake + 5.713s 10 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri + 6.052s 11 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Stake + 6.513s 12 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari + 6.584s 13 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team + 2 Laps 14 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team + 2 Laps 15 Nyck de Vries NED Scuderia AlphaTauri + 2 Laps 16 Logan Sargeant USA Williams Racing + 2 Laps 17 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team DNF 18 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team DNF 19 Alex Albon THA Williams Racing DNF 20 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari DNF