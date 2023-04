Autoverkoop maart 2023: dit viel ons op

De autoverkoop van maart 2023 is bijzonder interessant. Veel Tesla’s en Lynk & Co’

Gisteren was het 1 april. Dat betekent een hele hoop goede, matige en slechte grappen. Maar het betekent nog iets: er is een maand achter de rug. Traditioneel is het maart dat altijd voor april komt en dat is in 2023 niet anders. Dat betekent ook nieuwe verkoopcijfers waarbij we een paar opvallende dingen willen delen.

Ten eerste de stijging qua verkopen. Er werden maar liefst 37.452 auto’s op kenteken gezet Dat is een stijging van meer dan 51%! Wat is er aan de hand? Nou, eigenlijk niet veel behalve dat dealers nu eindelijk kunnen leveren wat ze hadden verkocht. De maandelijkse cijfers betreft namelijk altijd registraties, niet zozeer het tekenen van een order.

Best verkochte merken en modellen

Vanwege de grote chiptekorten konden dealers simpelweg niet voldoende auto’s uitleveren. De productie komt nu goed op gang. Tesla is lekker op weg, hun Model Y is de populairste auto van de maand en het merk scoorde ook de Nr. 1-positie. De Lynk & Co 01 verkocht ook uit de kunst. Het geeft maar aan dat we een goede deal wel kunnen waarderen in Nederland.

Merk Top 5 maart 2023

Tesla (3.160)

Volkswagen (2.972)

Kia (2.672)

Volvo (2.261)

Peugeot (2.250)

Model Top 5 maart 2023

Wat ons verder opviel

Kijken we verder naar het lijstje van de autoverkoop maart 2023, zijn er nog wel een paar opvallende dingen. We beginnen traditioneel met de Alfa Giulia, daarvan heeft Alfa Romeo er 8 verkocht afgelopen maand. BYD verkocht 134 exemplaren van de Atto 3. Naast de Volvo XC40 is er ook nog de C40 die het niet verkeerd doet, eigenlijk horen die 265 C40’s daar nog bij (het is gewoon een andere koetswerkvariant).

Wat vooral opvalt is hoe snel alles is omgeslagen. Voor lange tijd was de Volkswagen Golf namelijk de bestverkochte auto van Nederland, het is nu niet eens de best verkochte Volkswagen! Bij Pon konden ze 279 Golfjes voorzien van gele platen. De ID3 (504), ID4 (401), Polo (467), Up (379).

Bij Tesla is het niet alleen de Model Y, ook de Model 3 (753) doet goede zaken. De Model S (28) en Model X (17) spelen een bijzonder kleine rol in de marge. Ook opvallend is dat de Cupra Leon aanzienlijk minder geliefd is dan de Born of de Formentor. In Nederland is Seat (452) nog wel veel groter dan Cupra, mede dakzij de Ibiza (178). Bijzonder is dat er maar liefst 106 exemplaren zijn verkocht van de Seat Tarraco, de grote SUV van het merk.

Tot slot de Porsche 911: daar zijn er 50 van verkocht. Bijna 1 op de 4 verkochte Porsche’s in maart 2023 was een 911.

Meer lezen? Dit zijn de verkoopcijfers van februari 2023!