Prijzen Opel Astra bekend (nog scherp ook!)

De prijzen van de Opel Astra zijn best concurrerend. In Keulen en Wolfsburg zullen ze er wel eventjes van wakker liggen, waarschijnlijk.

Vroeger was dit het grootste moment waar de autobladen op zaten te wachten: de prijzen van de Opel Astra (of daarvoor Kadett!). Nog niet zo heel erg lang geleden was de Kadett en daarna de Astra de best verkochte auto van Nederland. En niet met een kleine marge of zo, iedereen kocht er eentje. Jouw ouders waarschijnlijk ook.

Tegenwoordig is er veel meer diversificatie en keuze. Ook in de Opel-showroom. Met een Astra budget kun je nu ook shoppen voor een Mokka, Grandland, Crossland en dergelijke. Sinds kort is er een nieuwe Opel Astra. Daar hebben ze bij Opel echt hun best op gedaan, want het is een bijzonder gave auto geworden. Voor het eerst is het echt een uitgesproken model, zeker met dat gave Vizor-front en de felle kleuren.

Prijzen Opel Astra

Maar wat betaal je daar dan voor? We hebben de prijzen voor je. De goedkoopste Opel Astra is leverbaar van 26.699 euro. Voor dat geld krijg je een Astra 1.2 Turbo (driecilinder) met 110 pk.

Uiteraard is het ook mogelijk om hybride te rijden. Zeker in Nederland is dit een interessante optie als je een potente aandrijflijn wilt, zonder dat je je scheel betaalt aan BPM. De Astra 1.6 Turbo Hybrid Business Edition met 180 pk en 360 Nm is er vanaf 34.899 euro. Lekker: een achttraps automaat is dan ook standaard.

Rijd je echt heel erg veel kilometers, dan is een PHEV niet altijd de beste oplossing. Zeker niet als je veel lange stukken rijdt. Als jij die persoon bent die elke week drie keer naar Zwitserland op en neer moet rijden, is de diesel iets voor jou. De goedkoopste diesel is de 1.5 CDTI Business Edition met 130 pk. Deze viercilinder diesel kost 32.649 euro.

Concurrentie

Uiteraard hebben we ook even de prijzen van de concurrentie van de Opel Astra. In vergelijking met de aartsrivaal doet Opel goede zaken. De onlangs niet al te succesvol gefacelifte Golf heeft een 1.0 motor met 90 pk en vijfbak, in de Astra krijg je voor 1.000 euro minder 20 pk en een versnelling extra. De Focus zit dichterbij qua specificatie en prijs. De Kia heeft meer vermogen en is flink goedkoper.

Kia Ceed 1.0 T-GDI ComfortLine | 23.295 euro

Toyota Corolla Comfort 1.2T | 26.395

Opel Astra 1.2 Turbo | 26.699 euro

Ford Focus 1.0 EcoBoost | 26.785

Volkswagen Golf 1.0 TSI | 27.690

Peugeot 308 Active Pack Business | 27.790 euro

Mazda 3 E-SKYACTIV G 122 | 27.990 euro

Bestellen kan nu meteen. Heb je behoefte aan meer ruimte, dan moet je even wachten op de Opel Astra Sports Tourer. Die zal enkele maanden later verschijnen.