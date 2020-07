Racing Point: “We hebben ook Red Bull gekopieerd”

Racing Point snapt alle ophef niet zo.

Een van de grote verhalen van dit F1 seizoen is de roze Mercedes. De afgelopen jaren waren we gewend aan het feit dat alleen Mercedes, Ferrari en Red Bull aanspraak maakten op het F1 podium. Er waren af en toe wel wat spaarzame uitzonderingen, maar alleen als er hele gekke dingen gebeurden. Deze trend wordt dit jaar echter bruusk doorbroken door Racing Point. De kwalificatie van gisteren liet zien dat het team nu elk weekend een kanshebber voor het ereschavot is. Dat terwijl het vorig jaar slechts als zevende finishte in het WK voor constructeurs.

Dat een team uit de Formule 1,5 nu ook meedoet aan de F1 is natuurlijk bijzonder. Het heeft ook een vrij opzichte reden. De RP20 lijkt sprekend op de W10 waarmee Mercedes vorig jaar aan de start kwam. Een gevalletje van if you can’t beat them, join them. Racing Point zegt zelf dat ze doorkregen dat er geen rek meer zat in hun oude auto en ze dus een gokje genomen hebben met een geheel nieuw concept.

Andere teams halen echter hun neus op voor het copy-paste gedrag van hun concurrent. Vooral nu de RP20 daadwerkelijk snel blijkt te zijn, blijken de druiven zuur. Renault diende vorige week al een protest in. De verwachting is dat er dit weekend nog meer gepruttel zal volgen. Bij Racing Point zelf zijn ze zich echter van geen kwaad bewust. Immers hebben ze in het verleden ook Red Bull Racing gekopiëerd, zo stelt teambaas Otmar Szafnauer:

We hebben de Red Bull in het verleden ook gekopieerd. De Mercedes versnellingsbak leende zich echter niet voor wat we probeerden te doen. We waren aan de achterkant beperkt qua aerodynamische ontwikkeling. Dit jaar hebben we de tijd kunnen nemen om de achterkant aan te pakken. Ik denk dat we nu een aantal van de problemen hebben kunnen oplossen. We kopiëren alleen binnen de regels, zien wat ze doen, maken foto’s. Dan proberen we het te begrijpen en voeren we zelf tests uit in de windtunnel. Otmar Szafnauer, teambaas Racing Point

Niks aan het handje dus, volgens Otmar. Of de FIA er ook zo over blijft denken, valt te bezien.