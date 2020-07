F1 stand na GP Hongarije 2020 en vijf dingen die opvielen

Alle rangen, standen en overzichten plus vijf dingen die ons opvielen aan de GP van Hongarije 2020.

De race is compleet anders dan het weekend verlopen, zoveel mag duidelijk zijn. De verhoudingen in de vrije trainingen én de kwalificaties waren compleet anders. Dat maakt de sport erg onvoorspelbaar en interessant (behalve wie er wint, uiteraard).

Om te zorgen dat je weer kordaat kunt reageren met je andere F1-minnende collega’s in de cappuccino-corner, hebben we hier alle relevante overzichten, rangen en standen voor je. Tevens waren er vijf dingen die ons opvielen.

Er staat geen maat op Mercedes

Ook dit jaar is de Mercedes weer de dominante auto en zal deze binnenkort de wereldtitel binnenharken. De W11 heeft eigenlijk geen zwakke punten. De auto is zo stabiel, zo betrouwbaar en zo krachtig: het lijkt bijna een andere klasse te zijn. Is het niet: ze werken met dezelfde reglementen in Brackley als de andere teams. Helaas zorgt dat voor een vrij saai en voorspelbaar seizoen. Niet de schuld van Mercedes. Of Hamilton.

Het is bijzonder spannend

Ok, de eerste twee plaatsten niet. Die zijn dus gereserveerd voor Bottas en Hamilton. Maar voor de rest is het nog heel erg spannend. Het kan werkelijk nog alle kanten op, om een clicheetje van stal te halen. De teams zitten bijzonder dicht bij elkaar, zowel qua punten als positie op het veld. Tussen McLaren, Ferrari, Renault en Racing Point kan er een hele mooie strijd ontstaan.

De Roze Mercedes kan beperkt imiteren

Het team van Racing Point heeft enorme sprongen gemaakt. Door ‘inspiratie op te doen’ bij de Mercedes W10 (van vorig jaar) hebben ze een werkend pakket weten te maken. In de kwalificaties is de auto ijzersterk. Maar op Hongarije vielen ze een klein beetje door de mand. Natuurlijk, ze zijn nog altijd best of the rest maar de afstand waarmee Stroll eindigde achter de nummer 3 was toch best wel groot. Ook is het maar de vraag hoe lang ze de ontwikkelingen en updates kunnen toepassen. Juist dat is een grote kracht van Mercedes.

Veerkrachtige Verstappen

Zaterdagmiddag was heel Nederland in mineur over de Nederlandse Formule 1-inbreng. Zondagavond was iedereen aan het feestvieren. Winnen doe je samen, verliezen doe je alleen in topsport. Verstappen was bijzonder veerkrachtig door in een weekend vol met tegenslagen (waaronder een wat knullige crash vlak voor de start) meteen alert te zijn en een foutloze race te rijden. Bijzonder indrukwekkend.

33

We gaan even door met Verstappen. Hij stond afgelopen weekend voor de 33e keer op het podium. Daardoor heeft hun nu 33 WK-punten. Goed voor een solide 3e plaats, maar daarover straks meer. Wel jammer: het was de 34ste GP op de Hungaroring. Het had zo mooi kunnen zijn.

Het loopt niet lekker bij Ferrari

De updates van Hongarije werden al grotendeels doorgevoerd bij de GP van Stiermarken. Daar kwam het er absoluut niet uit. In Hongarije helaas ook niet. Qua snelheid zitten ze nog achter Racing Point en zijn ze zeer kwetsbaar voor de teams achter hen. Ondanks dat Vettel gelinkt wordt aan diverse teams, reed hij wederom geen foutloze race.

Rijderskampioenschap

Na drie races neemt Lewis Hamilton het stokje over van Valtteri Bottas. Verstappen stond zesde, maar dankzij zijn P2 staat hij nu derde in het WK. Ook Albon maakt een sprongetje.

Stand rijderskampioenschap na GP Hongarije 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 63 2 Bottas Mercedes 58 3 Verstappen Red Bull 33 4 Norris McLaren 26 5 Albon Red Bull 22 6 Pérez Racing Point 22 7 Leclerc Ferrari 18 8 Stroll Racing Point 18 9 Sainz McLaren 14 10 Vettel Ferrari 9 11 Ricciardo Renault 9 12 Gasly Alpha Tauri 6 13 Ocon Renault 4 14 Magnussen Haas 2 15 Giovinazzi Alfa Romeo 2 16 Daniil Kvyat 1 17 Räikkönen Alfa Romeo 0 18 Latifi Williams 0 19 Grosjean Haas 0 20 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Mercedes neemt een fikse voorsprong door een meer dan dubbel aantal punten. Na drie races, al. McLaren en Red Bull wisselen van positie. Ferrari blijft het vijfde team. Williams is nu het enige team zonder punten.

Stand rijderskampioenschap na GP Hongarije 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 121 2 Red Bull 55 3 McLaren 40 4 Racing Point 40 5 Ferrari 27 6 Renault 12 7 Alpha Tauri 7 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 2 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Na drie races is het te vroeg om iets vast te stellen, maar feit is wel dat Giovinazzi en Stroll aanzienlijk beter presteren dan vorig jaar ten opzichte van hun teamgenoot. Russell heeft zijn eerste concurrent goed ‘in de tas’ en ook voor team verstappen staat het 3-0. Opvallend is dat Gasly ook tot nu toe elke keer sneller was dan Kvyat.

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (2) Bottas (1) Ferrari Vettel (2) Leclerc (1) Red Bull Verstappen (3) Albon (0) McLaren Norris (2) Sainz (1) Renault Ricciardo (2) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (3) Kvyat (0) Racing Point Stroll (2) Pérez (1) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Räikkönen (1) Haas Magnussen (2) Grosjean (1) Williams Russell (3) Latifi (0)

Snelste raceronde

Aanvankelijk leek Bottas met deze titel aan de haal te gaan, zeker nadat hij verse banden kreeg om (tevergeefs) Verstappen te proberen achterhalen. Hamilton kreeg ook nog even een setje ‘vers’ rubber aan het eind om zo ook nog het laatste puntje toe te eigenen.

Onderlinge stand qua snelste raceronde sinds de GP Hongarije 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

De kans is vrij klein dat de winnaar van de GP ook daadwerkelijk de Driver of the Day-award binnensleept. Het is een publieksprijs. In dit geval ging deze naar Max Verstappen, die van P7 naar een solide P2 toe reed.

Onderlinge stand qua Driver of the Day awards sinds de GP Hongarije 2020

Coureur Team Aantal nominaties Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1 Verstappen Red Bull 1

Heeft de AB redactie het een beetje goed gegokt?

Ja, tuurlijk. Ze hebben voorspeld dat Hamilton won en Bottas en Verstappen op het podium zouden staan. Jaap was de enige die ook alle posities goed had en zo de maximale score pakte.

Naam Punten Wouter 17 Jaap 16 Michael 14

(coureur in de Top 3 is 1 punt, coureur op juiste positie is 5 punten)

Deze races zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan op de Formule1-agenda:

2 augustus | GP van Groot Brittannië

9 augustus | GP van 70th Anniversary

16 augustus | GP van Spanje

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

De eerste meters van de Grand Prix van Groot Brittanië zullen vrijdag 31 juli worden verreden om 12:00 (NL tijd).