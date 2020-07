Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2020

Daar waar de Donau Buda van Pest scheidt, wordt ook het kaf van het koren gescheiden, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.

Wordt het hele seizoen een Mercedes-show, of kunnen andere teams ook nog wat in de melk brokkelen? Dat is de eerste vraag die we vandaag voor een deel beantwoord gaan zien in Hongarije. De vrije trainingen beloven alvast niet veel goeds voor de neutrale fan. Ze beloven trouwens nog minder goeds voor de oranje fan. Eens even kijken hoe dat afloopt vanmiddag.

Verder hebben we natuurlijk nog de strijd in het middenveld. Daar zijn de verschillen in ieder geval wel heel erg klein. McLaren heeft maximaal gescoord in de eerste twee races, maar eigenlijk lijkt Racing Point een snellere auto te hebben. Een goed resultaat voor de roze Mercedes zal de ergernis van andere teams over de RP20 alleen maar groter maken. Hoe dan ook houden de middenvelders het grote Ferrari al twee races voor de helft uit Q3. De Scuderia zal ongetwijfeld een einde willen maken aan die trend. Kortom, genoeg om naar uit te kijken. Kom maar door met die Q1.

Q1

In Oostenrijk werden we verwend met een bakkie water uit de lucht tijdens de kwalificatie. Een week later zit de dreiging weer in de lucht, maar zoals zo vaak teasen de weergoden ons alleen maar. Voorlopig is het in ieder geval droog. Toch denken een aantal toppers dat het maar beter is meteen een tijd op de klokken te zetten. Je weet immers maar nooit. Verstappen en de twee Mercedes staan vooraan bij het stoplicht.

Verstappen zet de eerste tijd neer met een 1:16.136. Hamilton gaat exact 0.555 seconden sneller en Bottas is nóg een fractie sneller. Tot zover geen verrassingen. Wat Red Bull echter misschien wel wat zorgen baart is dat ook Stroll, Perez en Leclerc een sneller eerste rondje neerzetten dan MV33. Albonio gaat met zijn eerste poging naar P12 op een halve seconde van Verstappen en verbetert zich daarna tot P8 op drie tienden van zijn teammaat. AA23 laat over de radio weten niet helemaal blij te zijn met de RB16.

In het achterveld strijden de Alfa’s, Hazen en Williamsen om de rode lantaarn. Deze drie teams lijken net als in Oostenrijk weer de traagste. Het goede nieuws voor de coureurs: voor een van hen is er sowieso een plekje weggelegd in Q2. En het verschil met het middenveld is klein, dus als iemand zich vergallopeert liggen er nog meer mogelijkheden. Met nog vijf minuten te gaan is Albon de man op de schopstoel.

Gasly meldt echter dat de Honda motor in zijn Alpha Tauri geen power meer levert. Hij heeft momenteel de twaalfde plaats in handen. Russell zet aan voor een poging opnieuw in Q2 te komen en gaat opeens…naar P3! En ook Gasly heeft kennelijk de juiste reset uitgevoerd en gaat veel sneller. Dat gooit een nieuw perspectief op deze sessie. De baan is opeens duidelijk sneller geworden. Perez en Stroll gaan naar P1 en P2. Iedereen ziet de bui nu niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk hangen. Alle coureurs zoeken de baan op voor een nieuwe run. Alleen Mercedes doet dat op oude banden.

Even zit Verstappen op de schopstoel, maar met een laatste inspanning weet hij zich te verbeteren naar P8. Nog niet echt spectaculair maar hij is in ieder geval door naar Q2. Dat geldt niet voor Kvyat. De Rus is de odd man out en staat nu dus al 3-0 achter in het kwalificatieduel met Gasly. Williams profiteert maximaal, want niet alleen Russell maar ook Latifi gaan door. Het is de eerste keer dat Williams dit lukt sinds Monza 2018. De Alfa’s staan helemaal achteraan met zijn tweeën en delen mee in de malaise bij Ferrari. Haas F1 is nét iets sneller over een ronde.

De afvallers: Magnussen – Kvyat – Grosjean – Giovinazzi – Raikkonen

Q2

Russell is dit maal de eerste die een snelle ronde neerzet na de euforie van Q1. De Racing Points zijn nu officieel aanbeland in de rangen van de betere teams: zij proberen Q2 namelijk te trotseren op de mediums. Norris zet even de snelste tijd neer, maar dan komt de zwarte brigade. Bam, een volle seconde sneller dan de McLarens, op de hardere mediums. Verstappen gaat naar P3 op softs maar is amper sneller dan team oranje. Vettel is nipt sneller dan de Nederlander op dezelfde compound.

Verstappen klaagt over de gedragingen van zijn motor. Gasly rijdt met diezelfde motor en lijkt nog grotere problemen te hebben dan Max. De Fransman wordt door zijn team verteld dat hij maar moet proberen om de problemen heen te rijden. Terwijl Vettel op P3 staat, is Leclerc momenteel terug te vinden op P11. Het is nu even afwachten of de baan aan het eind van de sessie wederom sneller is geworden. De coureurs lijken te wachten op het staartje van de sessie voor hun laatste pogingen.

Voor Gasly komt die poging tot niks want zijn motor is er nu definitief klaar mee. Maar GAS haalt alsnog Q3, mede ten koste van de man die hem vorig jaar verving. Terwijl Leclerc zich namelijk naar P3 bokst, komt Albon niet tot een verbetering van zijn tijd. Hij geeft zeven tienden toe op Verstappen en komt zelfs niet verder dan P13. Ouch. De twee Williamsen komen beiden niet door Q2. Dat was wel verwacht, maar dat het volledige team geel ook onder de Franse douche mag, dat is gewoon weer pijnlijk te noemen.

De afvallers: Ricciardo, Russell, Albon, Ocon, Latifi

Q3

Verstappen zal moeten toveren om zijn team uit de brand te helpen. Stroll gaat als eerste voor een tijd. De zoon van was in Q1 en Q2 lekker bezig, wellicht aangespoord door de geruchten dat papa overweegt hem in een matige auto te zetten volgend jaar. Perez is langzamer bij zijn eerste poging en bovendien wordt zijn beste tijd afgepakt. Verstappen voegt achter Stroll in op P4. Het behoeft verder geen betoog dat Mercedes zoals verwacht veruit de snelste. Toto Wolff zal wel weer zitten bibberen aan de pitmuur.

Ondertussen vallen er heel voorzichtig wat druppeltjes uit de lucht en vraagt Max aan zijn team ‘Dit was het voor ons toch?’. In de baan zit nog verbetering. Vettel zit op gasgeven en pakt P4 van Verstappen af. Leclerc is nipt langzamer dan zijn ervaren teammaat, die dus nu naar 2-1 gaat in het kwaliduel tegen de Monegask. Perez doet zo’n beetje wat hij moet doen. Hij gaat naar een voorlopige P4 en maakt het dus een Mercedes 1-2-3-4 in de kwalificatie. De Mexicaan staat wel voor de tweede keer dit jaar achter Lance Vance Dance op zaterdag.

Aan het einde van de rit gaat Verstappen opeens toch nog een keer naar buiten. De Nederlander heeft echter alleen nog een setje gebruikt soft rubber liggen. Hamilton en Bottas vechten hun gebruikelijke duel uit. Hamilton gaat naar 1:13.447. Bottas doet het voor 1:13.554. Geen verrassingen daar dus. Verstappen komt niet voorbij aan de Fezza’s en moet het doen met P7, vlak voor de McLarens en de onfortuinlijke Gasly. Zware tijden voor onze Max en Red Bull dus…

F1 kwalificatie Oostenrijk 2020: De volledige uitslag