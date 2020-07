Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2020

BUDAPEST, HUNGARY – AUGUST 02: Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing prepares to drive in the garage during practice for the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on August 02, 2019 in Budapest, Hungary. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Een ding weten we zeker: Verstappen begint niet op de beste wijze aan de race. Doch wie pakt de winst in de Grand Prix van Hongarije?

We hadden goede hoop. Na de onthutsing over de dominantie van Mercedes in Oostenrijk, staken we onze koppen gewoon in het zand. In Hongarije zou het een ander verhaal zijn. Toto Wolff staalde onze overtuiging: bij Mercedes waren ze erg bang voor Red Bull Racing. Verstappen pakte vorig jaar immers de eerste pole position uit zijn carrière op dit circuit. Dit jaar zouden hij en zijn team dus ongetwijfeld wederom snel zijn.

De waarheid is anders. Vrijdag liep het al voor geen meter en gisteren was dat niet anders in de kwalificatie. De Mercs deden ver voor de rest hun eigen kunstje en daarachter bleken de roze Mercs de tweede kracht. Ook Ferrari beleefde een ietwat betere dag dan in de eerste twee weekends en nestelden zich op de derde startrij. Pas daarna voegde Verstappen in. Zijn teammaat deed het nog een stuk slechter.

Toen was er nog maar één laatste hoop: regen. Niet alleen voor Max natuurlijk, maar ook überhaupt voor een spannende race. En jawel, voor de verandering is het vandaag een tikkie vochtig in Budapest. En ondanks verwoede pogingen van de wedstrijdleiding om ons het plezier weer te ontnemen door dweilen de baan op te sturen, blijft het dat ook bij de start. Het blijkt echter een gevalletje ‘be careful what you wish for‘ te zijn voor MV33. Exact op het moment dat Coronel verkondigt hoe goed Max bezig is de limieten vast een beetje te zoeken in een verkenningsronde, stuitert hij namelijk extreem knullig van de baan. Het doet denken aan Grosjean ooit in Brazilië. Neus kapot, ophanging kapot, einde verhaal.

Of niet? Het team van Red Bull Racing laat nu zien dat het niet alle kennis en kunde verloren is. De mannen van het team die vrijdagnacht al moesten doorhalen, verrichten wederom een krachttoer. Met pure magie fixen ze precies op tijd de RB16 van Verstappen op de grid. MV33 kan dus alsnog van start. Hopelijk betaalt hij zijn monteurs terug met wat magie na deze faux pas.

Start

Al voor de start vraagt Kvyat in de opwarmronde of hij binnen mag komen voor slicks. Dat gaat echter niet door, maar bij Haas F1 zien ze de buitenkans wel. Beide rijders komen binnen. Dan gaan de lichten uit en komt Bottas totaal niet van zijn plek. De Fin lijkt bang te zijn dat hij een valse start maakt, houdt dan in en wordt opgeslokt door het veld. Sommige rijders die aan Bottas’ kant van de grid staan roken ook een zware pijp en vallen terug.

LAP 1/70



Bottas fluffs his lines at the start and drops down to P6 😬



Stroll up to P2 and Verstappen up to P3 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/1Tr9HGSU8s — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Dat betekent automatisch dat er ook een aantal profiteurs zijn. Lance Stroll schuift op naar P2 en Verstappen komt van P7 naar P3. Latifi gaat van P15 naar P10. Na slechts een rondje komt Kvyat alsnog binnen voor slicks. In de ronden daarna volgt ook de rest. Na deze Kansas City shuffle zien we dat de Hazen de juiste call hebben gemaakt. Zij rijden derde en vierde. Moet zuur zijn voor Kvyat, die slechts is opgeschoven naar P13. Het is ook zuur voor iedereen die geen Hamilton of Verstappen heet. Die twee zijn namelijk de enigen die ontsnapt zijn aan de Hazen, die de rest van het veld nu opzichtig ophouden.

We moeten daarbij wel aantekenen dat het verschil tussen Hamilton en Verstappen al enorm is. De Brit heeft na tien rondjes al bijna tien seconden te pakken op de Nederlander en heeft de race dus al min of meer te pakken. Magnussen rijdt derde en weet Stroll ernstig te frustreren. Verstappen heeft op die manier op zijn beurt een buffertje van een dikke tien seconden naar de Canadees.

Mid Race

Bottas heeft voorlopig ook voordeel van de Hazen. VB77 moet op weg naar de tweede plaats in de race na zijn verknalde start én hij wordt verdacht van een valse start. Hij rijdt vijfde, maar zijn realistische bedreigers voor P2 zijn Stroll en Verstappen. In ronde 16 gaat Stroll eindelijk voorbij aan K-Mag. Bottas zal snel moeten volgen. Daarna kan hij dan Lance en Max in halen met zijn superieure Merc en even een paar seconden wegrijden om een eventuele straf teniet te doen.

Achter de eerste vijf vechten de twee Ferrari’s een leuk duel uit met Albon. Vettel begon voortvarend aan de race maar een trage pitstop heeft hem weer een stukje teruggeworpen. Leclerc heeft echter geen snelheid op het zachtste rubber. Albon en Vettel rijden op mediums en zijn sneller. Uiteindelijk knijpt Albon zijn RB16 er langs. Niet veel later volgt dan ook Vettel, waarbij LEC de Duitser een beetje ruimte lijkt te geven.

Leclerc is echter niet blij met de gang van zaken. Hij vraagt zijn team op de radio of er wel echt regen komt. Zo niet wil hij pitten. Er hangt nog een beetje regen in de lucht. Ferrari hoopt natuurlijk dat LEC het uit kan zingen tot die tijd, anders moeten ze twee keer stoppen. Er vormt zich echter een indrukwekkend treintje achter de Monegask van coureurs op mediums, aangevoerd door Perez. Charles verliest veel te veel tijd en komt dan dus toch maar binnen. Maar ja, nu heeft hij dus het tijdverlies geïncasseerd en rijdt hij vijftiende. Zul je zien dat het alsnog gaat regenen.

LAP 16/70



Stand by – rain is forecast in the next few minutes! 👀🍿#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/X0X2ZecLSj — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

De regen teaset ons namelijk heftiger dan de verleiders in Temptation Island. Allegedly. Ik zou het niet weten want ik heb het nooit gezien uiteraard. De ene na de andere coureur krijgt van zijn team te horen dat de regen komt over tien minuten. Wat wel opvalt is dat de tijd en de ronden inmiddels wegtikken en de tien minuten tien minuten blijft. Hamilton begint na een rondje of 28 (van 70) reeds aan het op een ronde zetten van de paupers die geen Mercedes rijden.

Vettel komt binnen in ronde 30 en wisselt naar harde banden. Bij team rood hoopt (en denkt?) men nu dus definitief dat het niet meer gaat regenen. Leclerc gaat na een hard maar fair duel met Norris in ronde 33 naar P13. Vettel rijdt na zijn stop een paar snelste raceronden, maar rijdt ook al op een ronde achterstand op P11. We zijn nog niet halverwege de race! Verstappen rijdt op een kleine twintig seconden van Hamilton en heeft zelf een kleine twintig seconden op Stroll te pakken. De laatste komt nu onder druk te staan van Bottas, die stopt voor de undercut jegens Stroll junior. Die undercut slaagt zonder een centje pijn.

LAP 26/70



Dark clouds gathering above the Hungaroring ☁️👀



Team radios reporting showers in eight minutes' time…#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/lmUrsHxrI0 — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Zoals wel vaker leidt al het getease van de regen tot een koude douche. Niet omdat er daadwerkelijk een koude douche uit de lucht valt, maar juist omdat die uitblijft. Red Bull vertelt Max dat het paar minuten een beetje blijft sputteren en daarna droog blijft. Verstappen komt daarop ook maar binnen en Hamilton volgt een ronde later. Max gaat daarbij voor harde banden, terwijl Mercedes de tweede helft van de race denkt uit te kunnen rijden met de mediums.

We hebben nu dus feitelijk weer dezelfde situatie als bij de vorige race. Hamilton op P1, Max op P2 en Bottas op jacht naar de Nederlander. BOT rijdt bijna twintig seconden dicht op MV33 in tien rondjes en onderstreept daarmee wat de Mercedes kan als ze ‘m opendraaien. Nu is het even de vraag of BOT ook voorbij komt aan Max. Het enige voordeel dat Max wellicht heeft is dat hij op de hardere banden rijdt. Als hij de Mercedes op een of andere manier een tijdje op kan houden, gaan BOT’s banden wellicht stuk.

Max gelooft er in en roept op de radio voor blauwe vlaggen. Hij schijnt echter te denken dat Bottas nog op enige afstand van hem zit. Het antwoord van het team op de vraag hoe ver VB77 nog van hem afzit, doet echter denken aan een slechte horrorfilm: he’s right behind you. Yikes.

Bottas maakt echter geen aanstalten om Max meteen keihard aan te vallen. Net als Hamilton vorig jaar deed bij Verstappen, gaat de Fin voor de strategie. Hij komt nogmaals binnen voor nieuwe banden en komt met twintig ronden te gaan met dik twintig seconden achterstand op Max weer terug op de baan. Mercedes gaat voor de slow kill aan het einde van de race.

Finish

Valtteri doet het rustig aan. In tien ronden rijdt hij zo’n twaalf seconden dicht op max. Dat betekent dus nog een gaatje van tien seconden in tien ronden. Spann0nd. Hamilton wil nog even voor de snelste ronde gaan. Belangrijk, want als Vallteri tweede wordt én de snelste ronde pakt staat hij nog steeds gelijk met de Brit in het WK. HAM kan stoppen en ruim voor Verstappen weer zijn weg vervolgen. Het team besluit echter nog even een theekransje uit te voeren om te beslissen of men naar mediums gaat of naar gebruikte softs.

Ondertussen is het echter toch de vraag aan het worden of BOT Verstappen nog te grazen kan nemen. Met vijf ronden te gaan heeft VER nog altijd vijf seconden over. Bottas is een beetje opgehouden door achterblijvers en de ronden tikken nu voor hem weg. Als Hamilton met nog twee te gaan voor de derde keer Vettel weer op een ronde zet en de snelste ronde rijdt, zit BOT op 1,1 seconde van Max. Maar gelukkig is BOT geen groot inhaler. Als het niet lukt op het rechte stuk heeft Max P2 in de tas. Verstappen ontpopt zich zo als Lewis’ beste hulp om de wereldtitel te pakken.

Voor Stroll resteert P4. De roze Mercedes had het vandaag lastig in verkeer. Niet gek, we wisten al dat dit een van de weinige zwaktes van de Mercedes W10 is. Stroll troeft wel teammaat Perez af, die een fletse race rijdt en slechts zevende wordt. Albon wordt vijfde en Vettel zesde. Ricciardo, Magnussen en Sainz maken de top-10 compleet. Vooral voor Magnussen en Haas F1 is dat natuurlijk een opsteker van jewelste.

Volledige uitslag Formule 1 Hongarije 2020