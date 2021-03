Officieel: Mercedes heeft een Nederlandse reservecoureur - Autoblog.nl

Tussen de Formule E-races door mag Nyck de Vries ook af en toe in de Formule 1-auto van Mercedes kruipen.

Vanmiddag konden we de nieuwe auto van Mercedes laten zien, maar er is ook nieuws op het vlak van de coureurs. Dit heeft niets te maken met HAM of BOT, maar wel met de reservecoureurs. Daar zouden we normaalgesproken niet al te veel woorden aan vuil maken, maar deze keer is het een Nederlander, dus dat verandert de zaak.

De nieuwe aanwinst van Mercedes is Nyck de Vries. Een verrassende keuze is het niet want hij rijdt al voor Mercedes in de Formule E. Daarnaast mocht hij in december al in de W11 plaatsnemen tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi. Daar heeft hij geen fouten gemaakt, dus hij mag zich nu officieel testcoureur van Mercedes noemen. Zijn FE-teammaatje Stoffel Vandoorne was al reservecoureur bij Mercedes. De Vries vervangt de enige coureur met grotere wenkbrauwen dan Alsonso: Esteban Gutiérrez.

Nyck de Vries begon zijn jaar sowieso lekker, want hij schreef de eerste E-Prix van 2021 op zijn naam. Dit was tevens zijn eerste overwinning in de Formule E. De Friese De Vries weet trouwens wel hoe het voelt om te winnen, want in 2019 schreef hij het Formule 2-kampioenschap op zijn naam.

In de Formule 1 gaat hij voorlopig waarschijnlijk weinig op zijn naam schrijven, ook al zit hij heel dicht bij het vuur. Tenzij Lewis Hamilton een Grand Prix boycot én George Russel tegelijkertijd met corona thuis zit. Enfin, laten we verder niet al te cynisch doen. Nyck de Vries is gewoon lekker bezig!