Rallycoureur wordt bestraft voor drift in Hairpin van Monaco

Group B-tijden herleven, met driften vlak langs het publiek.

Als je van driften houdt kun je op de openbare weg soms een beetje lastig je ei kwijt. Bij Autoblog driften we natuurlijk alleen op afgesloten testlocaties (de Maasvlakte en de Brouwersdam). Als rallycoureur kun je wel gewoon volledig legaal driften. Toch kan rallyrijder Oliver Solberg de verleiding niet weerstaan om een driftje neer te leggen op een plek waar het eigenlijk niet de bedoeling was.

Dit deed hij het afgelopen weekend in de fameuze Hairpin in Monaco, waar dit weekend de Monte Carlo Rally plaatsvond. De 23-jarige Zweed was op dat moment onderweg naar parc fermé, waarbij de auto’s gewoon tussen het normale verkeer rijden.

Bij de Hairpin stonden veel toeschouwers, dus Solberg besloot hen te trakteren op een fraaie drift. Dit vond het publiek natuurlijk prachtig. De driftactie kun je in de bovenstaande video bekijken (vanaf 16.42).

De stewards van de rally kregen de beelden ook te zien en die waren not amused. Solberg kreeg een zware tijdstraf van vijf minuten. Dat maakte verder niet uit, aangezien hij geen punten had, maar het was wel een duidelijk signaal.

Volgens de stewards creëerde Solberg een gevaarlijke situatie. Dat kun je zien als muggenzifterij, maar ze hadden niet helemaal ongelijk. Hoeveel controle je ook hebt over je auto, driften langs een rij mensen brengt altijd een risico met zich mee.

Uiteraard is dit niks vergeleken met hoe het er aan toe ging in de Group B-tijden. Het leek wel alsof iedereen in het publiek destijds een doodswens had. Maar goed, er is ook reden dat er een einde is gemaakt aan die klasse.