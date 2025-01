Onderzoekers: ”EV gaat meer kilometers mee dan benzineauto”

Elektrische auto’s worden per jaar ook sneller betrouwbaarder dan benzineauto’s.

Zul je altijd zien: heb je net een artikel geschreven over hoe bandenverslindend elektrische auto’s zijn, komt er een grootschalig onderzoek voorbij dat aantoont hoe betrouwbaar EV’s zijn. Het onderzoek dat we nu gaan bespreken richt zich niet op lekke banden of andere pechgevallen. Het gaat er nu puur om hoelang en hoeveel kilometers auto’s het volhouden in hun leven.

Het onderzoek is uitgevoerd door vier onderzoekers van verschillende universiteiten (Birmingham, Bern, San Diego en Londen, voor wie het wil weten). Het doel was om te achterhalen wat de levensduur is van EV’s en of dat te vergelijken is met auto’s met een uitlaat. Zei ik al dat het een groot onderzoek is? Er zijn 300 miljoen keuringsrapportages gebruikt die tussen 2005 en 2022 werden uitgedeeld in het Verenigd Koninkrijk.

Meer kilometers met EV dan met benzineauto

Na alle miljoenen rapporten te hebben gelezen, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat een EV 18,5 jaar óf 200.000 kilometer meegaat. Een benzineauto gaat gemiddeld 18,7 jaar mee of 187.000 kilometer. Een benzineauto gaat qua tijd iets langer mee dan een EV, maar legt in die tijd minder kilometers af. Diesels houden er trouwens pas na 255.000 kilometer mee op, maar hebben wel een kortere levensduur van 16,3 jaar.

De wetenschappers hebben ook onderscheid gemaakt tussen verschillende merken. Zo blijkt dat je voor de betrouwbaarste EV een Tesla moet hebben. Gemiddeld gaan Tesla’s 204.179 kilometer mee, waarmee ze ruim boven de concurrentie uitsteken. De EV’s van Hyundai op plaats twee houden het maar 138.463 kilometer vol. Bij de benzineauto’s gaan Audi’s het langste mee en als je graag een diesel rijdt, kun je het beste een Skoda kopen.

Elektrische auto’s worden steeds betrouwbaarder

De verwachting is dat elektrische auto’s sneller meer kilometers in hun leven zullen afleggen dan benzineauto’s. Per jaar neemt het aantal technische problemen van EV’s met 12 procent af sinds 2005. Bij benzineauto’s is dit 6,7 procent en bij diesels maar 1,9 procent. Dan was de uitspraak van VW-topman Martin Sander toch nog niet zo gek.

