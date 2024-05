Helmut Marko zegt dat er plannen zijn om de GP van Monaco te veranderen.

Zullen we het anders nog eens over de meest slaapverwekkende GP van de afgelopen 50 jaar hebben? Die van Monaco? Waar alleen de crash van Perez de moeite waard was om naar te kijken? Die waarvan de samenvatting ongeveer 20 seconden duurde?

Of zullen we er geen woorden meer aan vuil maken en ons richten op de volgende edities? Precies, we richten het vizier op de GP van Monaco van 2025. Die gaat veranderen, zegt in elk geval Helmut Marko. Want dit kan ook volgens hem niet meer.

Helmut Marko: GP van Monaco gaat veranderen

De adviseur van Rad Bull meldt dat er al vergevorderde plannen zijn om de GP van Monaco te veranderen van een zouteloze processie in een race die wél wat spanning met zich meebrengt, meldt Racingnews 365. Want schrappen kan niet, Monaco hoort net zo bij de F1 als Ferrari. Zegt hij.

Er zouden plannen liggen om de baan te veranderen. Dat wil zeggen, een andere route, want de wegen die nu door Monaco liggen kun je natuurlijk niet verbreden. Misschien moeten ze de mooie snelwegen rondom het prinsdom gaan gebruiken. Weinig hobbels en lekker snel klaar.

Maar serieus, de plannen om dat te doen zijn volgens Helmut Marko een reeële optie. Maar zelf heeft hij ook wel wat ideetjes om de spanning terug te brengen. Zo zou het volgens hem een goed plan zijn om bijvoorbeeld twee verplichte pitstops in te voeren.

Of misschien verplicht op drie verschillende compounds banden rijden. Dat zorgt ervoor dat er weer iets van strategie bij de race komt kijken. Wat natuurlijk als een brevet van onvermogen gezien kan worden, want kunstmatige aanpassingen om de spanning terug te brengen slaan natuurlijk nergens op. Ja, dat geldt ook voor DRS…

Maar goed, dat de GP van Monaco niet gaat verdwijnen staat wel vast, maar dat er iets moet veranderen ook.

We gaan het zien, volgend jaar.