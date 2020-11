Rallyrijder bouwt elektrische Hyundai rallyauto met 1.000 pk! - Autoblog.nl

De elektrische Kona rallyauto moet het WRC dit jaar overslaan, maar kwam toch nog even in actie.

Autosport is langzaam aan het omslaan naar de nieuwe realiteit. Naast de Formule 1 heb je nu de Formule E. Dakar gaat op den duur afgelost worden door Extreme E. In de rallysport wordt mondjesmaat met elektrische auto’s gewerkt, maar in het WRC lijkt het nog niet echt aan de orde. Dat zou kunnen gaan veranderen.

EV rally

Beter voorkomen dan genezen, zo lijkt Nieuw-Zeelandse rallyrijder Hayden Paddon gedacht te hebben. Hij is al een tijdje bezig met een elektrische rallyauto en die is nu af. De basis is de welbekende Hyundai Kona Electric. Paddon werd geholpen door onder meer Hyundai New Zealand en Stohl Advanced Research and Development (STARD). Laatstgenoemde was het brein achter de elektrische rallycross-auto’s voor de Projekt E-klasse. Zij hebben in theorie deze Kona Electric tot een succesvolle rallyauto gemaakt.

Het gaat om een WRC-spec, maar door het coronavirus kon de auto zijn debuut niet meemaken dit jaar. Bovenstaande video is ter compensatie. In WRC-specificatie moet de auto een vergelijkbaar aantal pk leveren als de huidige garde rallyauto’s. Maar voor nu kon er even leuk gedaan worden met een elektrische motor op elk wiel. Dat levert 800 kW op volgens Paddon (tegen Autosport.com): zo’n 1.089 pk!

Alternatief

Paddon gebruikt de elektrische Kona rallyauto ook als statement. WRC is volgens hem niet goed (genoeg) bezig met elektrificatie. Vanaf 2022 worden alle auto’s hybride, wat wel helpt, maar volgens de Nieuw-Zeelander niet genoeg. Het is dan ook het doel om de Kona in te zetten voor de reguliere WRC-topklasse en niet een eigen elektrische rallyklasse te bouwen. Het moet hét bewijs zijn dat de elektrische rallyauto niet onder doet, of misschien wel beter is dan de exemplaren met een benzinemotor. In 2021 wordt een nieuwe poging gedaan om de – ‘gehomologeerde’ – Kona aan de startlijn van het WRC te krijgen. Voor nu mogen we genieten van net geen 1.100 pk.