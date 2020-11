Moet Arctic Trucks meekijken met deze Rolls-Royce Cullinan? - Autoblog.nl

Deze Rolls-Royce Cullinan offroader lijkt erg op een creatie van de firma die zich met trucks voor de noordpool bezig houdt.

Alweer meer dan tien jaar geleden heeft het Britse autoprogramma TopGear (wie kent ze niet) een special opgenomen in het poolgebied. Het was een race: Richard Hammond op een hondenslee en Jeremy Clarkson en James May in een auto. Wie als eerste op de noordpool is, wint. De auto was gebouwd om de ruigste terreinen van het poolgebied te overwinnen en dat is geen gemakkelijke taak.

Arctic Trucks

Toch lukte het de zwaar gemodificeerde Toyota Hilux om het terrein te overwinnen en op de noordpool te eindigen. Dat vergt een bijzonder staaltje modificatie. Het bedrijf achter de Hilux in kwestie heet Arctic Trucks. Hun specialisatie: auto’s klaarstomen voor het poolgebied. Enorme banden en een grondspeling waarmee je bijna mee mag doen met Monster Jam. TopGear gebruikte de auto daarna ook nog om een vulkaan in IJsland mee te beklimmen. Ook dat deed de Hilux zonder problemen. Goed spul.

Cullinan

Goed, het onderwerp van dit artikel is niet gebouwd door Arctic Trucks. Het is dan ook een idee wat wellicht nooit het daglicht gaat zien. Dat zou jammer zijn, want het idee is grappig.

Photoshop-fanaat Abimelec Arellano ontwierp bovenstaande Rolls-Royce Cullinan offroader. Het lijkt in principe zo uit de Arctic Trucks-brochure te komen. De gigantische banden die tekenend zijn voor hun pooltrucks. De grondspeling – mede dankzij portaalassen – waardoor je comfortabel onder de auto door kunt kruipen. En om het af te maken een dikke bullbar en genoeg verlichting om je ook in het donker te redden.

Waarom niet?

De Rolls-Royce Cullinan offroader klinkt als een gek idee van iemand met teveel vrije tijd. Aan de andere kant: waarom ook niet? Mercedes bewees met de G500 4×4² dat een potente versie van een ‘luxe SUV’ in principe kan werken. En zeg nou eerlijk: hoe fijn is het dat je op de poolcirkel een champagnebar, massagestoelen en alle luxe en weelde van de wereld bij je hebt.

De Rolls-Royce Cullinan heeft zich nu al een reputatie als ‘handtasje’ verschaft, niet echt als offroader. Toch liet Rolls-Royce al zien dat een Cullinan best zijn mannetje kan staan in bepaalde terreinen. Zo wordt de Cullinan ook uitgerust met rijmodi voor verschillende terreinen. Zit ‘sneeuw’ daar al bij?

Foto-credit: @abimelecdesign op Instagram.