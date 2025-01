RAM eindbaas zegt dat cancellen V8 ‘on-Amerikaans’ was

De nieuwe CEO van RAM noemt het verdwijnen van de V8 in de RAM 1500 ‘on-Amerikaans’.

Murica wordt nu alweer groots, want Tim Kuniskis is aangewezen als de nieuwe CEO van het merk. Deze man was eerder ook al de CEO maar werd een half jaar geleden aan de kant geschoven. Nu Stellantis eindbaas Carlos Tavares echter toch per direct de laan uit is gestuurd -eerder werd bepaald dat hij zijn contract mocht uitdienen en daarna zijn biezen moest pakken- is Kuniskis echter terug.

on-Amerikaans

De man spreekt meteen dingen die we graag horen, want hij noemt het verdwijnen van de V8 in de RAM 1500 ‘on-Amerikaans’. De RAM 1500 is de ‘gewone’ fullsize pickup van RAM en traditioneel de concurrent van de F-150 en Silverado. Gezien de verkoopaantallen is het dus een zeer belangrijk model voor Stellantis. Misschien zelfs wel het belangrijkste model.

Freeeeeeeeeedom!

Echte pickup liefhebbers willen natuurlijk graag een Vee Eight Motor. Maar helaas trok RAM daar een dikke streep doorheen. In de 2500 en 3500 kan je nog wel de hemi V8 krijgen (met 6.4 liter inhoud). De 5.7 en 6.2 in de 1500 ging echter de bietenbrug op ten faveure van een 3.0 zes-in-lijn met stofzuigers. Deze levert meer pk en is (op papier) zuiniger. Dus objectief gezien is de ‘Hurricane’ genaamde I6 waarschijnlijk beter. Maar Kuniskis weet wat er echt belangrijk is, namelijk Freedom!

Americans love freedom of choice more than anything. When you take away their freedom of choice and tell them ‘you must take this,’ they revolt. Whether it makes sense or not, it doesn’t matter.

LL Cool Jesque terugkeer?

Vorig jaar daalde de verkoop van de RAM met 16 procent. Nog altijd werden er ruim 373.000 weggezet. Kunishkis is niet per se van plan de V8 terug te brengen. Maar goed, met dit sentiment in het achterhoofd, zou het natuurlijk kunnen als de verkopen van de I6 niet op gang komen. Vooral in een nieuw politiek klimaat waar een grammetje CO2 meer of minder geen halszaak meer is. Evenmin als goede remmen waarschijnlijk. Waarvan akte. Wil jij ook een HEMI? Laat het weten, in de comments!