Tesla kopieert design van Chinese XPeng P7+

Nog meer bewijs dat China inmiddels de toon aangeeft in de wereld. Tesla kopieert voor het design van de Model Y Juniper schaamteloos de XPeng P7+.

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat de Chinezen weggekeken en weggehoond werden op autobeurzen. Niet vanwege racisme, wel omdat ze schaamteloos met een rolmaat in de hand alle Europese auto’s op aan het meten waren om die te kopiëren. Letterlijk. Voetenruimtes, dashboards, open en bloot werden alle intellectuele eigendommen gestolen. Maar we schudden destijds meewarig het hoofd. De eindproducten waren immers meestal bedroevend slecht.

Zo was er bijvoorbeeld de Landwind van Jiangling Motors Holding in 2005. Deze reïncarnatie van de eerste generatie Opel Frontera leek op het oog best aantrekkelijk voor iemand die een ‘stoere SUV’ wilde voor een kleine prijs. Helaas bleek bij de crashtest dat ‘ie van papier-maché was gemaakt. De ADAC beweerde dat de bestuurder een crash met 64 km/u niet zou overleven. Het stuur klapte daarbij tegen het dak aan. Geen wonder dat er twee jaar geleden nog steeds een nieuwe te koop was in Nederland.

Maar het lachen is ons inmiddels vergaan 20 jaar later. Onze Europese autoindustrie wordt met de dag verder teruggedrongen door de Chinezen. Lucratieve export van onze auto’s naar de Chinese markt droogt op en we hebben inmiddels importheffingen nodig om te voorkomen dat Chinese auto’s hier de markt overspoelen.

Qua origineel design hebben we echter nog weinig gezien vanuit China. De MG Cyberster misschien met enkele guitige details? Maar ook dat is een interpretatie op de aloude ‘Britse roadster’. Maar nu toch, kopieert Tesla gewoon schaamteloos een Chinees. Kijk maar eens naar het front van de nieuwe Model Y Juniper. Dat is precies een XPeng P7+.

Maar dan natuurlijk de hamvraag…Wat vinden die Chinezen er zelf van. Zijn ze nu verontwaardigd, wat een beetje eng en hypocriet zou zijn? Of geven ze Tesla props voor een adequate kopie? Het houdt een beetje het midden tussen beide. Designer Rafik Ferrag durft Tesla niet te betichten van schaamteloosheid, maar noteert wel dat XPeng een trend heeft gezet met ‘gescheiden koplampen’. Wat misschien ook wel zo is…

In 2019, Xiaopeng P7 brought a trend of front cross-over lamp to the entire industry. In fact, this set of solutions was designed by us in 2018 and has been used as Xiaopeng’s DNA and identity since then. It is still being paid tribute to by various manufacturers such as Tesla and LX.

Een ’tribute’ dus. Mooi. Weet jij inmiddels ook niet meer wat je moet maken van deze wereld? Laat het weten, in de comments!