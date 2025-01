Twee F1 coureurs willen samen gaan wonen

Eindelijk weer een overwinning voor de LHBTIQ+ gemeenschap, of is er iets anders aan de hand?

Eventjes zag het er naar uit dat iedereen trans zou worden. Maar nu Donald Trump weer de President van de vrije wereld wordt, lijkt het tij gekeerd. Grote bedrijven trekken initiatieven voor positieve discrimatie op basis van sekse, ras of seksuele voorkeur terug. Het one love of love is love beginsel is natuurlijk zonder meer fabeltastisch en de moeite waard om voor op te komen. Doch discrimatie is discriminasjie en dus inherent een van de lelijkste zaken op aarde.

Dat er haat en nijd van komt van het doorgeslagen hokjesdenken, is een gegeven. De goegemeente lijkt zich te beseffen dat er geen overtuigende economische noch politieke winst te behalen meer is hiermee en dat er ook geen automatische gutmensch-punten meer voor gegeven worden. Het is daarmee eigenlijk wel een beetje klaar, de piek is geweest. Ook al omdat de jonge generaties er klaar mee zijn.

Steeds meer onderzoeken, tonen inmiddels aan dat Gen Z en jonger ook weer graag een brandweerman of tradwife wordt. De wereld lijkt zo voorzichtig terug te keren naar het oude normaal. Of eigenlijk moet je zeggen het nieuwe normaal dat lijkt op het oude normaal, aangezien de jeugd bepaalt wat progressief is. Testosteron mag dus niet alleen eindelijk weer bestaan in de toekomst, maar is daarnaast ook…progressief(?)

Enfin, het zou dus wel puik zijn voor de diehards onder de wokies, degenen die de hetero man niet alleen uit IKEA-reclames willen weren maar liefst ook willen wegvagen van het oppervlak van de aarde, als er weer eens wat positiefs te melden te valt PR-matig. Bijvoorbeeld een F1 coureur die zichzelf bekend maakt als een clublid. Hamilton heeft natuurlijk wel de helm, maar leeft er niet echt naar, voor zo ver wij weten.

Liam Lawson en Alexander Albon pakken nu echter de handschoen op. Althans, zij gaan samenwonen. Althans, die plannen zijn er. De ex teammaat van Max en de nieuwe teammaat van Max, willen namelijk samen een huis kopen. Gezellig in het glooiende, groene landschap van de Duitse Eifel. In de buurt van de Nürburgring.

Enkele jaren geleden waren de twee namelijk teamgenoten in het DTM. Albon was toen net aan de kant geschoven als F1 coureur door Red Bull. Lawson was zijn logische opvolger binnen het junior-programma, maar werd nog niet rijp geacht voor het echte werk. Op zich begrijpelijk, na de ervaringen van Gasly en Albon.

Zo vonden de twee elkaar, in de immer zwoele omgeving van de Duitse tin-top racerij. Bier, bockworst en benzine, een ideale voedingsbodem voor een ontluikende bromance. Albon gaf eerder aan met Lawson een huis te willen kopen in de regio. En ook Lawson kijkt met liefde terug op dit idee en die periode. Hij mijmert:

We hebben het er een paar jaar geleden over gehad en ik wil dit idee voortzetten. Het is een erg gave plek. We gingen er regelmatig heen toen we allebei raceten in de DTM. Dan gingen we naar de Nordschleiffe in wegauto’s. We hadden een simpele Volkswagen Golf en een Citroën C3 en we hielden contact met Bluetooth en we belden via WhatsApp. We haalden een BMW M2 in en allemaal andere sportauto’s. Om eerlijk te zijn, was dat één van de grappigste dingen die ik ooit heb gedaan in een auto.

Enfin, voorlopig lijken de twee vooral gewoon af en toe een potje te willen scheuren op de ‘Ring. Maar wie weet…van het een komt het ander. Wie weet wat voor andere dingen je nog doen in een auto…Woke mag weer hopen. Misschien?