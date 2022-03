Nieuwe Stellantis zescilinder: gave naam EN veel pk!

De nieuwe Stellantis zescilinder krijgt een gave naam. Uiteraard. En een hoop vermogen. Helemaal zoals je het wil.

Eigenlijk is het wel opmerkelijk. We hebben te maken met downsizing en elektrificatie. Verbrandingsmotoren worden kleiner en kleiner. Voorzien van allerlei onderdelen en vindingen om de uitstoot te drukken. Het gekke lijkt te zijn: er komen telkens meer zes-in-lijn motoren bij.

Voorheen was dat iets dat men graag bij BMW deed. Tegenwoordig zijn er meer merken die er gebruik van maken: de zes-in-lijn. Na een jarenlange periode van V6-motoren, zijn Jaguar en Mercedes ook weer terug gegaan naar de zes-in-lijn. Voor nu is er namelijk nóg een fabrikant aangekondigd.

Nieuwe Stellantis zescilinder

Waarom is dat eigenlijk? Simpel, de V8 motoren komen meer en meer te vervallen ten faveure van de zescilinder. De reden daarvoor is geld. Met gebruikt de architectuur van de viercilinders. Vervolgens plaatst de fabrikant in kwestie er twee identieke cilinders aan vast, als het ware. Zo gebruik je dezelfde componenten voor de verschillende motoren. In dit geval zijn 96 onderdelen van de zescilinder Hurricane-motor gelijk aan de viercilinder van Stellantis. Hoeveel onderdelen afwijken, is niet bekend.

Dat Stellantis met een dergelijke motor komt, is geen verrassing. We hadden de Stellantis zes-in-lijn benzinemotor al op de korrel. Nu is deze eindelijk officieel. De naam van de motor is ‘Hurricane‘. Het blok is bedoeld voor grote Amerikaanse Stellantis-platforms met achterwielaandrijving. Het blok levert niet minder dan 400 pk en 610 Nm. De Hurricane dient ter vervanging van de Hemi-V8 motoren. Er is ook een ‘High Output’ versie die 500 pk en 650 Nm levert. Dit zijn allemaal nog ‘richtlijnen’. Het daadwerkelijke getal zal namelijk afhangen van de exacte specificatie. De versie met minder vermogen kan eventueel ook op slechte benzine lopen.

Tussenstap naar volledig elektrisch

De motor is een soort tussenstop, voordat ook alles bij Stellantis voorzien is van een elektromotor. Er zijn zat automobilisten in de VS die nog niet toe zijn een een EV. Californië en New York zijn niet representatief voor de rest van het land, uiteraard. Mocht je verwachten dat alle Pentastar-blokken (de huidige V6) vervangen worden door de Hurricane, hebben we slecht nieuws. Dat gaat namelijk niet gebeuren.

Die vervangt men met viercilinders, al dan geen PHEV’s. Over elektrificatie gesproken, daar zijn de Hurricane-motoren op voorbereid. De eerste auto met de nieuwe motor verschijnt al over een paar maanden. Volgens onze Amerikaanse naamgenoten van Autoblog zal de motor hoogstwaarschijnlijk debuteren in de Jeep Wagoneer met lange wielbasis. Deze zal op de New York Auto Show staan te schitteren, eind april.

Meer lezen? Dit zijn de 13 gaafste zescilinder supercars op een rij!