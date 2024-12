Zware pick-ups van RAM hebben gevaarlijk slechte remmen

Wat kan er mis gaan met een zware RAM die slechte remmen heeft. Niks toch?

Stellantis zit in de hoek waar de klappen vallen. Een groot deel van de merken verkoopt bar en bar slecht. Zo slecht dat er deze hele maand bijvoorbeeld geen Fiat’s 500e’s worden gebouwd. En ook de andere merken doen het niet zo denderend.

Behalve RAM. Da’s dat merk van die belachelijk zware pick-ups. Die verkopen wel, en flink ook. In Amerika wil iedereen er eentje hebben, want daar doen ze niet aan klimaatmaatregelen en vinden ze dat benzine moet ontploffen! Mooi land. Oh… De ELEKTRISCHE RAM is een belachelijk succes. Vergeet bovenstaande dan maar.

Alleen is er een probleempje met de zware wagens van RAM. De remmen zijn niet zo heel erg goed. Of eigenlijk, ze kúnnen heel erg gevaarlijk slecht zijn, want er is een probleem met de hydraulische unit die de remmen aanstuurt.

Die is dusdanig slecht in elkaar gezet, dat hij makkelijk kapot kan gaan en dan remt de RAM helemaal niet meer. Ach joh, met een auto van minimaal 2500 kilo, wat maakt dat nou uit?

Veel, heel veel dus en dat weet Stellantis ook. Daarom worden er maar liefst 317.630 RAM-trucks teruggeroepen. Die krijgen dan een nieuwe hydraulische unit, zodat de remmen het wel blijven doen. En dat is wel zo veilig.

Helaas voor Stellantis is zo’n terugroepactie niet gratis. En met de vreselijk slechte verkoopcijfers van de producten van het concern, kunnen ze dat er even niet bij hebben. Maar ja, veiligheid boven alles.