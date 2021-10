Koop de Aston Martin Lagonda van Saddam Hussein

Ladies and gentlemen, we got him. Dit is de met extra goud bewerkte Aston Martin Lagonda van Saddam Hussein.

Bijna de tijd die een kind nodig heeft om volwassen te worden is alweer voorbij gegaan sinds de legendarische woorden hierboven gesproken werden. Voor de fans van de rubriek begrijpend lezen bij de CITO-toets onder ons: de ‘him’ stond in dit geval voor Saddam Hussein. Deze dictator van Irak werd het slachtoffer van een klassiek ‘barbertje moet hangen’. Om het military industrial complex een boost te geven, had de regering Bush junior een kop van Jut nodig. Die werd gevonden in Hussein, die volgens betrouwbare informatie massavernietigingswapens zou hebben. Dat bleek uiteindelijk ernstig mee te vallen, maar toen was het voor Saddam al te laat.

Nou was het natuurlijk niet zo dat Saddam een toffe peer was waar we heel veel sympathie voor moeten hebben. Net als de meeste andere dictators, terroriseerde de sterke man een groot deel van zijn volk en verrijkte hij zichzelf met de schatten die zijn land te bieden heeft. Net als ambtsgenoot en vermaard nageltrekker Nicolae Ceaușescu, was hij niet te beroerd die rijkdom vervolgens uit te geven aan dikke auto’s.

Zoals het een goed dictator betaamt, had Saddam uiteraard een Mercedes 600 Pullman Landaulet. Dat is toch een beetje de standaardkeuze waar elk occasion aankoopadvies dat bij ons door dictators ingediend wordt op uitkomt. Doch Saddam had ook wel oren naar wat ander spul naast zijn primaire vervoer. Dit zagen we ook al in de documentaire Three Kings.

Gek genoeg staat in de documentaire deze Aston Martin Lagonda er niet bij in de garage. De grote sedan was een bijzonder futuristisch ding in zijn tijd. Dat kan je al zien aan de looks maar ook bijvoorbeeld aan het digitale interieur. Helaas ging in goede Britse traditie zo’n beetje alles altijd kapot aan de Lagonda. Wellicht daarom zijn er tussen 1975(!) en 1990 maar 645 exemplaren gemaakt.

Desalniettemin was Saddam kennelijk wel gecharmeerd van de grote sedan. Uiteraard liet hij zijn exemplaar uit 1985 wel een beetje aanpassen naar persoonlijke smaak. Dat liet hij doen door het legendarische Styling Garage (SGS), dat zich tussen 1979 en 1986 vooral bezig hield met het aanpassen van W126 S-Klasses voor drugsdealers. Saddam liet verschillende onderdelen van de Lagonda, zoals de uitlaten, stijlvol uitvoeren in goud. Naar verluidt kostte het de dictator zo’n 500.000 Duitse Marken, wat in die tijd een absoluut godsvermogen was. Maar goed, je moet ook wat om een gaver exemplaar dan de Sultan van Brunei te hebben.

Dezer dagen vraagt de verkoper het bijzondere bedrag van 266.007 Euro voor de auto. Volgens dezelfde verkoper is het een waar PRUNKSTÜCK, alsmede een zekere KAPITALANLAGE voor in je SAMMLUNG. Ben jij het daar ook mee eens? Of vind je de looks van deze auto alleen al genoeg schending van de mensenrechten om Saddams vroegtijdige einde te legitimeren? Laat het weten, in de comments!