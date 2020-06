Range Rover Fifty viert heel toepasselijk feestje

De Range Rover Fifty viert zijn verjaardag niet met enkele vijftig tinten grijs.

Er is er één jarig, hoera, hoera! De Range Rover mag namelijk vijftig kaarsjes uitblazen. In die vijftig jaar zijn er slechts vier generaties van de Range Rover geweest.

Vier generaties

Dat heeft meerdere redenen. ten eerste is het huidige model bijna op zijn einde. Ten tweede heeft juist de eerste generatie het heel erg lang uitgezongen: van 1970 tot 1996. De tweede generatie Range Rover (P38-A) ging mee van 1994 tot 2002. De derde generatie Range Rover (L322) hield het tien jaar vol: van 2002 tot 2012. De huidige Range Rover (L405) is er intussen alweer 8 jaar.

Range Rover Fifty

Land Rover laat dit moment niet voorbij gaan door het feestje eens even goed te gaan vieren. Dat doen de Britten met de Range Rover Fifty. We beginnen met het productieaantal, dat is vastgesteld op 1.970 exemplaren. Wat een toeval, want 1970 is ook het introductiejaar!

Autobiography

De basis voor een Range Rover Fifty is de Autobiography-uitvoering, die al niet kinderachtig is uitgerust. De meeste exemplaren zullen worden afgeleverd in de kleuren Santorini Black, Aruba Silver, Carpathian Grey en Rossello Red. Voor wie bekend is met Range Rovers (of Jaguars), dat zijn allemaal bestaande kleuren.

Zéér beperkt

Voor hen die écht iets bijzonders willen, zal Range Rover een zéér beperkte serie van de 1.970 exemplaren gaan leveren in Tuscan Blue, Bahama Gold, Davos White. Dat zijn de kleuren van de allereerste Range Rover. Hoe beperkt deze serie dan precies is, dat is nog niet bekend.

22″ velgen

De aankleding lijkt overigens niet op de eerste Range Rover. De Range Rover Fifty zal namelijk voorzien van 22″ grote bicolor-velgen. Het zou leuker geweest zijn als er 18″ steelies onder hadden gelegen. Bij de bijzondere kleurtjes zien we dat alle chromen delen in zwart gespoten zijn. Voor de normale Range Rover Fifty zijn de grille, lijsten en ‘hockeystick’ in het rookgrijs afgewerkt.

Ruime keuze

De Range Rover Fifty komt er met een normale wielbasis (2,92 meter) en ‘Long Wheel Base‘ (3,12 meter). Qua motoren is er ruime keuze uit een benzinemotoren (zes-in-lijn en V8), dieselmotor (V6) en een plug-in hybride (viercilinder).

Prijzen en leveringsdata worden ter zijner tijd bekendgemaakt.