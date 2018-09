Special: Land Rover Range Rover (L322)

De beste auto ter wereld? Jeremy Clarkson vond van wel.

Land Rover had destijds wat goed te maken. De eerste generatie Range Rover was een doorslaand succes. Niet alleen qua verkopen, maar ook met het ontdekken van een nieuwe niche. Ondanks dat niet alle Range Rovers super-de-luxe waren, bleek wel dat de luxere en duurdere uitvoeringen gretig aftrok vonden. Sterker nog, elke keer als Land Rover er een stapje bovenop deed, stonden de kopers in de rij te zwaaien met de chequeboekjes. Het ging een beetje fout met de P38A, de tweede generatie Range Rover. Dit was in feite een gevalletje: oude wijn in nieuwe zakken. De P38A zag er moderner uit, maar was dat niet. Land Rover was toen nog van Rover en rond die tijd waren de budgetten om een nieuwe model te ontwikkelen minimaal.

Gelukkig was er in de jaren ’90 een samenwerking met BMW. Dit huwelijk zou uiteindelijk een kort leven beschoren zijn, maar naast financiële catastrofes kwamen er ook een paar automobiele pareltjes uit voort. De Range Rover L322 is daar het rijdende bewijs van. BMW vond het noodzakelijk dat er voor de nieuwe Range Rover een compleet nieuw platform werd ontwikkeld. Ook qua design mochten Geoff Upex en Don Wyatt met een schone lei beginnen. Er waren nogal wat klachten dat de P38A veel te ingetogen en non-descript was. Een Range Rover mag een majestueuze uitstraling hebben. Daarnaast was de concurrentie hard aan de weg aan het timmeren met grote en luxe SUV’s, zoals BMW (X5), Mercedes-Benz (ML), Porsche (Cayenne) en Volvo (XC90). Voorheen had de Range Rover te maken ruwe bolsters als de Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee en Mercedes-Benz G-Klasse.

Het design had nog wel wat voeten in de aarde. Aan de ene kant is de Range Rover een icoon en moest er niet te veel aan het basisontwerp gesleuteld worden. Aan de andere kant was een nieuw, fris en tijdloos uiterlijk noodzakelijk. Onder leiding van Chris Bangle werd in 1997 het definitieve design gekozen. BMW chef Wolfgang Reitzle was het meest gecharmeerd van hetgeen de Duitse studio’s hadden gemaakt. Hij was niet onder de indruk van de Britse ontwerpen. Het uiteindelijk ontwerp was een combinatie van die twee. De auto deed sterk denken aan de eerste generatie, zonder retro te zijn.

Minimaal net zo belangrijk als het exterieur van een Range Rover, is het interieur van een Range Rover. Daarvoor werd gekozen voor de styling die Land Rover klaar had liggen in verband met een doodgeboren project voor een opvolger van de Land Rover Discovery Series II. De Range Rover moest ook luxer en geavanceerder zijn dan ooit. Er werd gebruik gemaakt van veel BMW 5 Serie (E39) onderdelen (elektronica, infotainment). Die van BMW gelden als de beste in de business, dus waarom het wiel opnieuw uitvinden? Een eis die ze bij BMW niet hadden, maar wel bij Range Rover, was dat alle knoppen en hendels bediend moesten kunnen worden met handschoenen aan.

De Range Rover LR322 kwam in 2002 op de markt. De Rover-motoren werden met pensioen gestuurd. Er was nu enkel keuze uit twee BMW motoren. De eerste was de M62TUB44, een 4.4 liter grote V8 met 282 pk bij 5.400 toeren en 440 Nm bij 3.600 toeren. Dankzij het hoge leeggewicht van dik 2.400 kilo waren de prestaties nog net acceptabel: 0-100 kon nét onder de 10 seconden en de topsnelheid lag aan de goede kant van 200 km/u. Het verbruik was overigens dramatisch (1 op 6 gemiddeld als je rustig reed), vandaar dat er ook een M57D30 leverbaar was, beter bekend als de TD6. Een 2.9 liter metende zes-in-lijn common-rail turbodiesel uit de 530d. In de Range Rover was deze motor goed voor 174 pk bij 4.000 toeren en 390 Nm bij 2.000 toeren. Over de ‘prestaties’ kunnen we kort zijn: je moest geen haast hebben. De terreincapaciteiten stonden overigens buiten kijf: met de Range Rover kwam je zo ongeveer overal.

Zoals vermeld was het huwelijk tussen Rover en BMW niet ideaal en ook geen lang leven beschoren. Kort samengevat werd BMW helemaal radeloos van de Britten. BMW hield MINI voor zichzelf. Land Rover werd verkocht aan Ford, dat het Britse terreinwagenmerk indeelde in de PAG. PAG stond voor Premier Auto Group waar Aston Martin, Jaguar, Lincoln en Volvo ook toe behoorden. Ford wilde zoveel mogelijk BMW-invloeden uit de LR322 halen. Het was immers zelf in staat om uitstekende producten te maken. In 2005 werd de auto voorzien van een grondige facelift. Qua uiterlijk vielen de nieuwe grille, koplampen en achterlichten op. In technisch opzicht veranderde er meer.

De auto kreeg meer elektronica van Jaguar en ook de motoren uit de XJ. De oude vijftraps automaten van GM werden vervangen door een nieuwe zestraps automaat van ZF. Er was keuze uit een 4.4 V8 (300 pk) en een 4.2 V8 met compressor (400 pk). De oude BMW diesel werd nog een jaar verkocht. In 2007 kwam dan de langverwachte ‘eigen’ dieselmotor, een 3.6 liter grote V8 biturbo-diesel met 272 pk en 650 Nm. Ook werd de range uitgebreid met luxere uitvoeringen zoals de Vogue SE en Autobiography. Ook werden er in 2007 nog meer wijzigingen doorgevoerd. Het Terrein-Response systeem werd verbeterd, het onderstel werd aangepast, de remmen kregen een upgrade en de Supercharged had standaard een elektronisch differentieel aan de achterkant.

In 2009 werd de Range Rover nogmaals gefacelift. Wederom werd er niet veel veranderd aan het uiterlijk van de auto. De auto werd technisch wel verder verfijnd. Zo werden de 4.4 en 4.2 bedankt voor hun diensten en mochten de nieuwe Jaguar AJ-III V8 motoren ervoor in de plaats komen. De 5.0 V8 zonder compressor leverde 388 pk en was niet leverbaar in Nederland. Wij moesten automatisch kiezen voor de Supercharged. Deze leverde 510 pk en 625 Nm. Deze motor maakte van Diverse Jaguars (XKR) ware monsters en ook de Range Rover was er behoorlijk vlot mee: in iets meer dan 6 seconden sprintte je naar de 100 km/u. Alsof een Sumo-worstelaar Daphne Schippers redelijk kan bijhouden. Wederom bleef de oude diesel nog een jaartje behouden, in 2010 werd deze vervangen door een nieuwe TDV8, met een 4.4 liter grote V8, goed voor 313 pk en 700 Nm. Deze motor werd standaard gekoppeld aan de nieuwste achttrapsautomaat van ZF. De Range Rover mocht het uitzingen tot 2013. Toen stond er een compleet nieuwe generatie klaar.

Daarmee kwam ook een einde aan het klassieke Range Rover uiterlijk. Gezien de wetten van de aerodynamica en de roep om efficiëntere auto’s was het onmogelijk om de auto zijn karakteristieke lijnen mee te geven. Ook was die auto voorzien van een aluminium chassis, de Range Rover was op het einde een loodzware auto met leeggewichten van boven de 2.600 kg. De LR322 is wel een heel belangrijke auto voor Land Rover geweest. De auto was zeer prijzig en de marges waren enorm, iets dat het Britse merk goed kon gebruiken. Ook was de styling een schot in de roos, Geoff Upex kon de stijl van de Range Rover ook toepassen op latere Land Rovers als de Freelander 2 en Discovery 3.

Wat het vooral is, is een unieke auto. Ja, de auto wordt aangeduid als ‘SUV’, maar het meest verfrissende aan deze auto is dat íe is gespeend van welke vorm van sportiviteit. Het is alsof je aan het toeren bent in een klassieke motorboot. Alles gaat met een bepaalde massatraagheid. Je bent je constant bewust van het feit dat je met veel gewicht onderweg bent. In deze klassieke herenlounge pas je je daar gewoon op aan. Het is gezellig in een Range Rover. Haast is overgewaardeerd. Ontspannen voor gevorderden doe je in een LR322. Het enige dat de auto mist is een open haard.