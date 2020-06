Delta Tesla Model 3 doet Volvo S60 CC na

Met de Delta Tesla Model 3 ben je in elk geval een zeer uniek persoon.

Woensdag is Tesla-dag. Net als alle andere dagen, overigens Het nieuws omtrent de snel groeiende Amerikaanse EV-bouwer is enorm groot. Wat ze doen is ook enorm knap. Neem de Tesla Model 3 bijvoorbeeld. Dat is een auto die qua aandrijving een voorsprong heeft op de volgende generatie EV’s van de ‘traditionele’ autobouwers.Tel daarbij de relatief gunstige prijs op (met nog eens lage belasting als bonus) en je ziet dat er veel mensen een Model 3 rijden.

Beperkt

Daarmee komen we op misschien het wel het grootste nadeel van de auto: er is bijna niets mogelijk. Qua uitrusting, uitvoeringen, velgen, kleuren en bekledingen zijn de opties zeer beperkt. Dat is logisch, want hoe minder groot de verschillen zijn tussen de auto’s die gebouwd moeten worden, hoe gestroomlijnder de productie. Een beetje de oude Henry Ford filosofie. Nu is iedereen dermate uniek, dat ze uiteindelijk toch allemaal dezelfde uitvoering bestellen.

Delta Tesla Model 3

Het is dus aan de tuners om wat van de EV-pionier te maken. Meestal gaat het dan om verlaagde exemplaren met grote velgen en platte banden. De Delta Tesla Model 3 is compleet anders. Delta 4×4 is een Duitse offraodspecialist. Als jij een terreinauto hebt of een enigszins capable crossover/SUV, dan kunnen zij hem nóg terreinwaardiger maken middels verhogingskits, banden met grof profiel en allerhande accessesoires om te zorgen dat je in de modder beter uit de voeten kunt.

Classic B

Delta heeft speciaal in opdracht van een Model 3 eigenaar die uniek wil zijn een uniele Model 3 gebouwd. We zien op de Delta Tesla Model 3 de bekende Delta 4×4 velgen, de Classic B-velgen. Ze zijn meten 18 inch in diameter en zijn 8,5 inch breed. Daaromheen zijn All Terrain banden in de maat 245/45 18 gemonteerd.

Bodylift kit

De Delta Tesla Model 3 is ook voorzien van een bodylift kit. Hiermee staat de Model 3 juist hoger op zijn wielen: maar liefst 25 mm. Waarschijnlijk durfden ze het niet aan om nog meer grote aanpassingen te doen, want de dakdragers zijn niet uniek voor de Delta Tesla Model en een zeer opvallende kleur of wrap maskeert dat de inspiratie (of het budget) een beetje op was.

Kosten

De kosten voor de Delta Tesla Model 3 worden niet vermeld, maar mocht je een Model 3 hebben en juist een iets stoerdere look wensen, kun je altijd even een mailtje sturen.

