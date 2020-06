Wanneer is een supercar eigenlijk een supercar?

Na de video van maandag hebben we een officieel Autoblog scoremodel ontwikkeld voor wat precies een supercar is.

Autoblog Supercar Week 2020

We zitten inmiddels vuistdiep in de Autoblog Supercar Week 2020 en jullie hebben al aardig wat bleppers de revue zien passeren. Maar ja, waren dat eigenlijk allemaal wel echte supercars? Waren het stiekem gewoon sportieve auto’s? Of zat er zelfs een enkele hypercar bij? Maandag gaven @wouter en @martijngizmo al hun bespiegelingen op het begrip supercar. Vandaag tikken we aan de hand van een aantal objectieve eigenschappen die een auto zoal kan hebben de hete kwestie nog een keertje aan

Criterium 1: het aantal cilinders

Een supercar bestaat in relatie tot de cars die iets minder super zijn. Als de gemiddelde auto vier cilinders (if in Nederland inmiddels drie cilinders) heeft, dan ben je niet super als je ook vier cilinders hebt. Om je te onderscheiden moet je op meer pitten koken. Meer is in de wereld van de supercars nou eenmaal beter, behalve wellicht als het om gewicht gaat. Over dat laatste later meer.

We kennen een auto met zes cilinders in dit geval een neutrale score toe. Zo voldoet een BMW M1 net aan de norm. Door ons extreem intelligente scoresysteem, betekent dit niet dat een auto met minder cilinders geen supercar kan zijn. Een dikke Donkie D8 GTO of Lotus Esprit Turbo kan nog steeds in aanmerking komen. Dan moeten ze alleen wel compenseren met andere puike eigenschappen.

Score: 0 voor zespitters. Één punt minder voor elke cilinder minder. Één punt meer voor elke cilinder meer.

Criterium 2: het aantal pk’s

In het verlengde van het aantal cilinders tellen we ook het aantal pk’s mee, voor min of meer dezelfde reden. Waarom deze toekenning van dubbele punten? Wel, om de ouden van dagen onder de supercars niet teveel te bevoordelen ten opzichte van de jeugd. Door downsizing hebben ook supercars tegenwoordig vaak wat minder cilinders, maar door moderne technieken halen ze wel veel meer vermogen uit die ielige blokken. Door zowel het aantal cilinders als het aantal pk’s te belonen proberen we jong en oud in ere te houden. Dus zowel de 250 GT Lusso als de Lykan Hypersport.

Score: 0 voor een driecijferig pk aantal beginnend met een ‘3’. Één punt minder voor elk volledig getal minder. Één punt meer voor elk volledig getal meer.

Criterium 3: het gewicht

De hierboven genoemde criteria zijn niet lastig te bereiken als je gewoon een hele zware auto maakt met een joekel van een motor. Maar een supercar moet liefst ook nog een beetje de bocht om willen. Gewicht is daarbij een belangrijke factor. Dat is tegenwoordig een heikel punt. Mede door verplichte veiligheidsmaatregelen, weegt een Lamborghini Aventador al snel ruim anderhalve ton. Auto’s als een Bentley Continental GT gaan hier helemaal de mist in met loodzware botten. Fabrikanten die hun best doen om al dan niet met exotische materialen auto’s licht te houden verdienen daarvoor een pluim.

Score: 0 voor een auto van 1.500 kilo. Één punt meer voor elke volle 100 kilo minder. Één punt minder voor elke volle honderd kilo meer.

Criterium 4: airconditioning

Ondanks dat supercars super zijn, is een supercar beter als ‘ie niet in alles super is. Je moet een beetje pijn leiden om mooi te zijn en swag te hebben. Een beetje moeten zweten achter het stuur bijvoorbeeld draagt bij aan de ervaring. Als je comfort wil, dan pak je maar je S Klasse of je Range Rover.

Sommige supercars van vroeger zijn extreem goed in deze vaardigheid en maken het leven van de bestuurder een stijlvolle, snelle hel. Een grafslecht werkende airconditioning is een goed voorbeeld van wat supercars supercars maakt. Zo omschreef Jeremy Clarkson de airconditioning van een Lamborghini Countach (IIRC) ooit met de woorden ‘alsof een astmatische muis door een rietje op je gezicht blaast’. Kijk, zoiets verdient natuurlijk een pluspunt.

Score: Twéé punten extra voor het ontbreken van airconditioning of het praktisch ontbreken van airconditioning

Criterium 5: guitige deuren

Als er een ding is wat supercars moeten doen, is het de kleine jongen (m/v) in je wakker schudden. Hoe doe je dat nu beter door een stel bizarre deuren op een auto te schroeven? Tuurlijk, het is totaal onnodig, maar daarom is het gaaf. Nee, ga me nu niet vertellen dat het handiger is om Lamborghini Style Doors om je Aventador te hebben. Tuurlijk, als je in de parkeergarage parkeert voor de 21% BTW weg ermee dagen bij de MediaMarkt, maakt het uitstappen misschien ietsje makkelijker. Maar 1) daar ga je niet heen met je Aventador en 2) als je het wel doet blijft het behelpen.

Nou is de ene guitige deur natuurlijk de andere niet. De deur van een Koenigsegg die je kapot maakt op een trottoirband, is natuurlijk nog een tikkie gaver dan een Suicide Door op een Rolls-Royce Wraith of een Swan Door op een Aston. Daarom hebben we de pluspunten onderverdeeld in twee categorieën.

Score: Één punt extra voor speciale deuren die alsnog horizontaal naar buiten zwiepen. Twéé punten extra voor speciale deuren die verticaal scharnieren (Gullwing, Agera, Countach, W8 et cetera).

Criterium 6: looks en stijl

Dit is een objectief criterium, dus kunnen we er kort over zijn. Één punt als het een auto van een Italiaans merk is. Twee punten als de auto door een gerenommeerd Italiaans designhuis getekend is. Drie punten als de auto door Marcello Gandini getekend is.

Score: Één punt extra voor een Italiaan. Twéé punten extra voor een design van een Italiaans designhuis. Drie punten extra voor een design van Gandini. Punten worden niet opgeteld, dus een Lamborghini Countach krijgt gewoon drie punten, niet zes punten.

Criterium 7: bespoke model in plaats van hete versie van minder pittig basismodel

Sommige supercars zijn opgeleukte versies van auto’s die ook gezapigere broertjes (m/v) hebben. Een Mercedes SL65 AMG bijvoorbeeld is volgens onze meetmethode een supercar, maar een SL280 niet. Het feit op zich dat er ook een ‘mindere optie’ (die eigenlijk misschien slimmer is) bestaat, doet toch een beetje afbreuk aan het supercar sfeertje. Een bespoke auto zoals een BMW Z8 bijvoorbeeld, heeft hier het voordeel. Er was weliswaar een iets zwakkere Alpina variant van, maar dat rekenen we de Z8 niet aan. Je moet een beetje in de geest van de wet denken, niet de letter.

Score: Drie punten extra als er geen (duidelijk) ‘zwakkere broeder’ is.

Criterium 8: plaatsing van de motor

De Lamborghini Miura wordt door sommigen wel beschouwd als de eerste echte supercar. De reden hiervoor was onder andere de plaatsing van de motor, tussen de voor- en de achteras, achter de inzittenden. Toen de Miura op de markt kwam had de Formule 1 nog maar een paar jaar door dat deze layout superieur is voor scheurwerk.

Veel supercars met de motor voorin de neus worden tegenwoordig ook wel omschreven als front mid engined. Dit omdat de motor weliswaar vóór het passagierscompartiment ligt, maar ver achter de vooras. Het is de layout die Bizzarrini al gebruikte voor de Iso Grifo A3C en de latere Bizzarrini 5300 GT die daarvan een doorontwikkeling was. Desalniettemin geven we alleen een puntje aan de ‘echte’ middenmotor supercars, als eerbetoon aan de Miura.

Score: Één punt extra voor een middenmotor layout (met de motor achter de inzittenden, maar vóór de achteras).

Criterium 9: geluid

Een groot deel van de beleving van een supercar is een bijzondere soundtrack. Voor sommige supercars is het zelfs het gaafste aspect van de hele auto. We noemen geen namen *kuch* Lexus LF-A. Maar ja, hoe kwantificeer je een mooi geluid? Als scherprechter gebruiken we het onvolprezen Youtube.

Score: Één punt extra als er een PURE AMAZING SOUNDS REVVING video van de auto bestaat op Youtube met minimaal één miljoen views.

Criterium 10: exclusiviteit

Een beetje een lastige dit criterium, want door exclusiviteit te beschouwen als een positieve eigenschap, bestraffen we eigenlijk het (verkoop)succes van sommige supercars. En dat is gek, want een gezonde vraag is ook een teken van begeerlijkheid. Juist een eigenschap die je bij een supercar wil belonen. Tevens is het limiteren van modellen bij de dure merken een beetje verworden tot een platte en cynische marketingtool.

Maar goed, onder voorwaarden hebben we ‘m toch opgenomen in ons scorelijstje. De reden hiervoor is de uitstraling van unobtainium die een auto krijgt als ‘ie zeldzaam is. De mooiste voorbeelden zijn eigenlijk oude klassiekers waarvan er destijds op organische wijze slechts enkelen zijn gemaakt en die nu erg gewild zijn. Maar we tellen ook modellen mee die recenter zijn en artificieel gelimiteerd. Zo lang het maar een écht afzonderlijk model betreft, zoals de Ferrari Enzo Ferrari. De op honderd stuks gelimiteerde speciale black carbon editie van willekeurige supercar X telt niet mee.

Score: Drie punten extra als er maximaal tien modellen gemaakt zijn. Twéé punten extra als er maximaal honderd gemaakt zijn. Één punt extra als er maximaal duizend gemaakt zijn.

Criterium 11: het slijk der aarde

En tenslotte, de prijs. Net als alles wat de moeite waard is, moet het kopen van een supercar niet te makkelijk zijn om te bereiken. Doen we daarmee een auto als een Corvette ZR1 mee tekort? Waarschijnlijk wel. Aan de andere kant, als je iedereen op aarde vraagt wat hun favoriete supercar is zullen waarschijnlijk meer mensen een Ferrari noemen dan de Amerikaanse Ferrari.

Als criterium hebben we genomen dat je een nieuwe supercar eigenlijk nét niet moet kunnen betalen als je ‘gewoon’ in loondienst bent. Voetballers en dergelijke zijn weliswaar ook in loondienst, maar we bedoelen als je gewoon een saaie baan doet. Eigenlijk zijn supercars immers bedoeld voor de glitterati als Max Verstappen en een enkele gewiekste zakenman die zich daar tussen wil wringen. Dus hebben we even uitgezocht wat de dikst betaalde loonslaven in Nederland vangen.

Het gemiddelde salaris van de flitshandelaren van het bedrijf Flow Traders in 2016 bedroeg 277.000 Euro. Tel daar alle belasting, woonlasten en primair levensonderhoud (lees: goede snuif) vanaf en je houdt misschien nét genoeg over om na een aantal jaar die Ferrari te kopen. Leasen/financieren zou natuurlijk sowieso kunnen, maar we hebben het hier over echt kopen. Dus dat is ongeveer de grens voor de prijs van de auto. Doe er een beetje inflatie bij voor de tussenliggende jaren en we hebben het over 300.000 Euro als uitgangspunt.

Score: 0 voor 300.000 Euro. Aftrek of optellen van afgeronde hele punten naar rato. Dus voor een auto van 60.000 Euro minus vijf punten en voor een auto van 900.000 Euro plus drie punten. Oude supercars moeten even omgerekend worden naar 2020 Ekkermannen door te corrigeren voor inflatie en andere relevante verschillen tussen de automarkt van toen en nu.

De definitieve, allesbepalende score

Als cut off voor wat een supercar is, nemen we vervolgens een score van 7 punten. Alles daarboven is (op zijn minst) een supercar, alles eronder is een gewone kar. Waarvan akte.

Hoeveel punten scoort jouw favoriete supercar? Of is jouw favoriete supercar stiekem geen supercar? Laat het weten, in de comments!