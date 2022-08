Als de Alfa Romeo Tonale een Amerikaan zou zijn

Dan krijg je de nieuwe Dodge Hornet. Een crossover voor de Amerikaanse markt

Als een setje Pokémon kaarten delen automerken platformen met elkaar uit. Logisch, want vaak vallen merken onder één en hetzelfde dak. Een nieuwe auto ontwikkelen kost miljarden euro’s. Het is dan heel kosteneffectief om een platform uit te wisselen, zeker met de modulaire technieken van tegenwoordig. Eén platform voor allerlei soorten auto’s.

De nieuwste crossover telg uit Italië met een klein beetje flair is de Alfa Romeo Tonale. Deze zomer vinden inmiddels de eerste leveringen plaats. Maar wat als de Tonale een Amerikaan zou zijn? Dan krijg je de Dodge Hornet. De nieuwste poging van het Amerikaanse automerk om een crossover neer te zetten.

Als je wat langer naar de vormen van de crossover kijkt zie je er inderdaad veel Tonale in terug. Niet alleen het platform leent Dodge van de Alfa Romeo. Ook het motorenaanbod komt overeen. Een sterk staaltje rebadging dus, deze Dodge Hornet.

Omdat we het over de Verenigde Staten hebben worden de lullige motoren overgeslagen. Geen driepitters of iets dergelijks. Het basismodel is de GT. Dat is een 2.0 turbomotor met 256 pk, vierwielaandrijving en een automaat met negen verzetten. Daarboven zit de R/T met een 1.3 liter viercilinder plug-in hybride met 275 pk en een zestraps automaat.

De Dodge Hornet kan zomaar een kans van slagen hebben in de Verenigde Staten. Deze crossover deelt zijn basis met een eveneens nieuw model (de Tonale) en ook de motoren zijn modern. Geen oude wijn in nieuwe zakken, maar een echt nieuw model. Nu nog kijken of Dodge de Amerikaanse klandizie in deze crossover gaat krijgen.