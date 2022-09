Training twee Singapore: auto Gasly in de fik!

De zon is onder en het is tijd voor de tweede Formule 1 vrije training in Singapore!

De toon is gezet. Met de eerste vrije training achter de rug zijn de coureurs inmiddels weer gewend aan het Aziatische stratencircuit. Het grote verschil met de eerste vrije training is dat de zon nu onder is. Precies de situatie van de race zondag, zodat ze daar al vast aan kunnen wennen. En man, het verlichte Singapore tijdens een Formule 1 weekend heeft toch iets magisch hè. Dat hebben we gemist de afgelopen jaren.

In de eerste vrije training had George Russel een momentje, maar nu ook weer. Hij heeft zelf ook door de bocht niet te kunnen halen en weet nog net zijn zilveren pijl uit de muur te houden. Het liep met een sisser af. Ondanks het feit dat het donker is, hebben de coureurs nog altijd te maken met een buitentemperatuur van bijna 30 graden. Verstappen droeg dan ook een koelvest in de pits om de temperatuur voor zichzelf aangenaam te houden wanneer hij niet in de auto zat.

Even later maakt Carlos Sainz indruk in zijn Ferrari. Op de medium band zet hij op dat moment de snelste tijd neer. Voor Lewis Hamilton en George Russell. Dat gezegd hebbende. Verstappen rijdt op dat moment op de harde compound en staat op de vijfde plek. Perez staat een groot deel van training twee in Singapore in de pits en heeft geen tijd gereden. Net als Leclerc overigens in dat moment.

Opvallend is dat Esteban Ocon zijn Alpine op P5 weet te krijgen. Hij heeft alleen Hamilton, Russell, Leclerc en Sainz voor zich te duiden. Vrijwel alle tijden van deze top vier zijn gereden op de softs. Alleen Leclerc reed zijn tijd op de harde band.

Ook nog een opvallend moment. Gasly staat in de pit en de crew wil de auto parkeren. Plots vliegt zijn auto in de fik. Hij maakt zijn stuur los en springt uit de auto. Het blijft bij een steekvlam en de monteurs weten snel het vuur te doven met een brandblusser.

De volledige uitslag van vrije training nummer twee in Singapore zie je hieronder.