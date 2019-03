Bentley Continental GT nu ook beschikbaar met dikke V8

Kijk, daar is 'ie dan.

De nieuwe Bentley Continental GT is alweer ruim anderhalf onder ons, maar tot op heden heeft de Britse autofabrikant de auto niet op de markt gebracht met een achtcilinder. Vandaag komt daar verandering in, want Bentley heeft zojuist de Continental GT V8 onthuld.

Waar de Continental GT met W12-motor een wonderlijke 626 pk en 900 Nm produceert, moet de V8 het redden met iets minder vermogen. Desalniettemin is de achtcilinder een krachtig apparaat. De vierliter V8 met twee turbo’s beschikt namelijk over 550 pk en 770 Nm. In de praktijk betekent dit dat zijn topsnelheid op 318 km/u ligt. In exact 4 seconden snelt de auto naar de 100 km/u. Daarmee ligt de topsnelheid van de V8 15 km/u lager, zijn acceleratietijd is krap een halve seconde hoger. Schakelen geschiedt in de auto middels een achttrapsautomaat.

Alsof het om een volledig elektrische auto gaat, brengt Bentley vol trots het rijbereik van de auto in beeld. En dat is niet zo gek, want volgens het merk kan de auto op één tank 500 mijl rijden. Rekenen we dit om naar het metrische stelsel, dan komen we uit op een niet onbehoorlijke 800 kilometer.

Het uiterlijk van de Continental GT V8 is uiteraard hetzelfde als de versie met de W12. Wel krijgt de auto nieuwe 20″ lichtmetalen velgen en zijn er voor zowel het interieur als het exterieur nieuwe kleuren beschikbaar. De auto zal overigens direct als Coupé en Convertible te bestellen zijn. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend. Dat gezegd hebbende zal hij goedkoper zijn dan de W12.