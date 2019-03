Wolff verbood Bottas en Hamilton om snel te zijn

Altijd sympathiek, die Duitsers.

Maandenlang was het gissen: hoe liggen de verhoudingen in de formule 1? Welken teams maken progressie en welke teams hebben Claire Williams als teambaas? Natuurlijk was het ook in Barcelona duidelijk dat de drie topteams wederom de drie topteams zouden blijven. Maar aanvankelijk leek het erop dat Ferrari favoriet was en Mercedes tweede viool kon spelen.

Niets is minder waar. Mercedes is in absolute topvorm, zo zou blijken. Op zich is dat geen grote verrassing, want het team is ijzersterk sinds de V6 hybrides hun intrede hebben gedaan. In Barcelona hebben ze gewoon halfgas gereden, waardoor het leek alsof ze minder goed presteerden. Bottas reed vooraan en Hamilton erachter. Tel daarbij dat Bottas de snelste ronde op zijn naam zette, waardoor de maximale punten naar Mercedes gingen tijdens de Grand Prix van Australië.

Dat was echter niet de bedoeling. Toto Wolff heeft zijn coureurs het namelijk verboden om voor de snelste ronden te gaan. Zondagochtend, vooraf aan de race gaf hij de instructie om niet de snelste ronde proberen te halen, mochten de Mercedessen in de top drie rijden, wat dus het geval was. Zelf bezigt Toto Wolff de bewoording ‘verboden’, in het interview dat Wolff had met AutoSport.

De speech werkte blijkbaar averechts, want zowel de engineers als de coureurs probeerden aan het einde van de race de snelste ronde op hun naam te zetten. Volgens Toto Wolff moet hij de radiogesprekken opnieuw beluisteren, om te kunnen zien waar het nu ‘mis’ ging. Uiteindelijk ging de eer naar Bottas.

Achteraf geeft Wolff te kennen blij te zijn met het extra WK-punt, dat de snelle ronde opleverde. Volgens de Duitser was het vermakelijk om te zien, wat extra spektakel aan het einde van de race. Maar hij geeft ook te kennen erg nerveus geweest te zijn, er werden immers 25 punten ‘op het spel gezet’, voor slechts 1 puntje.

Benieuwd of Wolff bij de Grand Prix van Bahrein weer wat te verbeiden heeft. Hij weet nu in elk geval dat er níet naar geluisterd zal worden.