De Renault R.S.19 nader bekeken

Gaat Renault met deze wagen de volgende stap zetten?

Toen Renault enkele jaren geleden weer als fabrieksteam ging meedoen, gaf men aan in 2020 weer voor de winst te willen vechten. De afgelopen jaren heeft Renault langzamerhand de weg naar voren weten te vinden, met als hoogtepunt een zeer nette vierde plaats in 2018. Abiteboul en de zijnen wisten Daniel Ricciardo bij Red Bull weg te lokken en behielden Le Mans winnaar Nico Hülkenberg. Hebben de heren reden om optimistisch te zijn, of komen ze straks van een koude kermis thuis?

Uiteraard is het zwart-gele gevaarte voorzien van een nieuwe, brede voorvleugel. Renault toont ons een voorvleugel die duidelijk meer gevormd is dan die van de Toro Rosso STR14, maar houdt tegelijkertijd ook wat achter. Aan de onderzijde van de vleugel is geen winglet te bespeuren, terwijl er wel twee aan elke zijde zijn toegestaan. Renault is in het verleden vrij creatief geweest met deze winglets, dus wellicht houden ze iets achter de hand.

Waar ze ook iets achter de hand lijken te houden, is de onderzijde van de neus. Hier zitten doorgaans turning vanes, flapjes die de luchtstroom richting de vloer en sidepods optimaliseren. Op de renders van de R.S. 19 zijn ze nergens te bekennen, waardoor er een enorme holle ruimte onder de neus ontstaat.

Tijd om iets verder naar achteren te gaan. Renault heeft een conventionele pushrod ophanging aan de voorzijde. Hoewel de wishbones van de ophanging niet als aerodynamisch hulpmiddel gebruikt mogen worden, heeft Renault toch een handigheidje gevonden. Door de achterste wishbone de vorm van een soort gekromde druppel mee te geven, wordt er net wat meer lucht richting de bargeboards gestuurd. De bargeboards van Renault bestaan uit drie conventioneel vormgegeven elementen. Verwacht hier dus de nodige verandering naarmate we dichter richting Melbourne kruipen. Leuk detail: Het voorste element is aan de bovenzijde naar de neus toe gebogen. Hierdoor lijkt het op het vooraanzicht net alsof er twee baby-sidepods op de wagen zitten.

Evenals Toro Rosso heeft Renault voor de sidepods van de R.S. 19 goed gekeken naar de sidepods van de Red Bull RB14. We zien een haast identieke hooggeplaatste koelopening met aan de bovenzijde een horizontale vleugel, waardoor aan de onderzijde meer ruimte ontstaat om de luchtstroom naar de achterzijde te optimaliseren.

Van boven valt goed op hoe smal het plaatwerk van de R.S. 19 is. Vanuit McLaren kwamen afgelopen winter geluiden dat de vernieuwde Renault-krachtbron niet alleen krachtiger zou worden, maar ook minder koeling nodig had. De foto’s van de R.S. 19 lijken dat te bevestigen. Zouden de Fransen dan eindelijk een competitief blok hebben gebouwd?

Rake! De Renault heeft flink wat rake. De rake is de hoek die zich vormt door het verschil in rijhoogte aan de voor- en achterzijde. Het liefst wil je met behoorlijk wat rake rijden, omdat hierdoor het zuigende effect van de vloer enorm versterkt wordt. Afgelopen winter werd er gespeculeerd dat het concept van hoge rake niet haalbaar was, als gevolg van een regelwijziging die voorschrijft dat de brandstoftanks groter moeten. Die 5L grotere brandstoftank neemt meer ruimte in beslag, met in de meeste gevallen een langere wielbasis en een lagere rake-hoek tot gevolg. Het is zeer interessant dat Renault desondanks een manier heeft gevonden om een flinke rake-hoek op de R.S. 19 toe te passen.

Over hoeken gesproken, Renault reed vorig jaar met een hooggeplaatste en 5 graden naar boven gekantelde uitlaat, waardoor uitlaatgassen tegen de onderkant van de achtervleugel werden geblazen. Hiermee creëerden de Fransen een drukverschil tussen de boven en onderkant van de achtervleugel, met meer downforce als resultaat. Voor 2019 heeft Renault de geblazen achtervleugel de prullenbak in gedaan en keert men terug naar een conventionele setup met een lagere en rechte uitlaat.

De achtervleugel zelf laat weinig vernieuwing zien. Uiteraard is de vleugel bredere en hoger om aan de nieuwe regels te voldoen, maar echt spannend wordt het niet. De Fransen hebben gekozen voor een dubbele draagarm in het midden, waar ze vorig jaar nog met een enkele arm reden. Buiten dat, zijn er geen noemenswaardige dingen te bespeuren. Renault lijkt hier dan ook bewust wat achter te houden.

Renault heeft behoorlijk wat moeite gestoken in het verbergen van details van de R.S. 19. De turning vanes onder de neus ontbreken, de voorvleugel is niet compleet, de vloer heeft geen sleuven of iets dergelijks en de achtervleugel heeft de meest basic vorm die je voor een 2019 achtervleugel kunt verzinnen. Toch zijn er genoeg dingen te bespeuren die aantonen dat Renault de afgelopen winter niet stil heeft gezeten en grote stappen wil maken. De Frans-Britse renstal spreekt zelfs van de grootste stap die ze in het hybride-tijdperk hebben gezet en heeft zowaar uitgesproken podiumambities. Met een auto vol (elders) beproefde concepten en een naar eigen zeggen sterk verbeterd motorblok mogen ze het laten zien.

